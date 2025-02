Almasri. Bonelli: Meloni continua a fuggire dal parlamento ma attacca magistrati e grida al complotto

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

magistrati e grida al complotto

“A 11 giorni dalla liberazione del criminale Almasri, la premier Meloni non

ha ancora deciso di presentarsi in Parlamento per spiegare le ragioni di

questa scelta scellerata. Tuttavia, su questa vicenda è riuscita a

realizzare video sui social, a partecipare all’iniziativa del giornalista

Porro – dove non ha esitato ad attaccare i magistrati italiani –, a gridare

al complotto della Corte Penale Internazionale e ad accusare l’opposizione

di non avere a cuore la sicurezza nazionale. Meloni fugge dal Parlamento,

delegittima le istituzioni, ma non ha il coraggio né la responsabilità di

dire la verità sul perché ha liberato uno stupratore, torturatore e

assassino, violando lo statuto della Corte Penale internazionale ”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

