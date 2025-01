(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 TRENI, DI GIROLAMO (M5S): CAOS SENZA FINE, ASPETTIAMO DIAGNOSI COMPLOTTARDA SALVINI

Roma, 31 gen. – “Venerdì catastrofico sulla linea Alta Velocità, con ritardi e disagi sparsi sulla linea in particolar modo tra Roma e Firenze. Circolazione ferma o quasi per ore tra Genova e Milano, con mezzo Nord-Ovest nel caos. Segnalazioni plurime di problemi su linee locali. E’ l’Italia di Meloni e Salvini, i Ginger&Fred che ballano sulle macerie dei trasporti italiani gridando ai quattro venti baggianate sul ponte sullo Stretto, per il quale abbiamo già bruciato due miliardi senza riuscire nemmeno ad avere un progetto esecutivo. Siamo alle prese con un governo di buoni a nulla, e gli italiani che viaggiano in treno se ne stanno tristemente rendendo conto. Chissà quale alibi evocherà oggi Salvini: aspettiamo con trepidazione la sua nuova diagnosi complottarda”. Così in una nota la capogruppo M5s in comm. Trasporti al Senato Gabriella Di Girolamo.

