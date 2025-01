(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 MIGRANTI. SBARDELLA (FDI): PRODI SBAGLIA, SU ALBANIA SIAMO STUDIATI DALL’EUROPA

“Negli ultimi giorni pensavamo che la sinistra ci avesse già fatto vedere il peggio di sé. Le ultime dichiarazioni di Romano Prodi, l’unico presidente del Consiglio della storia italiana ad essere stato sfiduciato due volte dalle sue maggioranze, ci ricordano invece quanto sia sbagliato porre limiti alla loro nefasta fantasia”. Lo dichiara l’onorevole Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’italia.

“Probabilmente geloso della centralità mediatica del suo ex sottosegretario Li Gotti, l’ex presidente dell’iri ha detto che sarebbe stato meglio costruire in Calabria i campi realizzati in Albania e creare così posti di lavoro. Conclamata incapacità di capire i fatti, latente razzismo verso una terra meravigliosa come la Calabria o l’ennesima conferma che la rappresentatività della sinistra è un lontano ricordo. Noi andremo avanti con le politiche di contenimento dell’immigrazione clandestina messe a punto dal Presidente Meloni e da Fratelli d’Italia, apprezzate e studiate da tanti paesi europei all’insaputa di Prodi e della sinistra italiana”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati