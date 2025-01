(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 Migranti: Majorino (Pd), Cpr in Albania gigantesca buffonata, soldi vadano

alla sanità

“Quella dei CPR in Albania è una gigantesca buffonata. Siamo di fronte a

centri totalmente inutili nella gestione del fenomeno migratorio,

pasticciato sul piano giuridico, lesivi dei più elementari diritti umani e

anche costosissimi. Il governo dovrebbe scusarsi pubblicamente, chiudere i

centri e destinare gli ottocento milioni di euro che finiranno in questi

luoghi inutili e dannosi a sostegno della sanità pubblica”.

Così in una nota, Pierfrancesco Majorino, responsabile immigrazione nella

segreteria nazionale del Pd.

