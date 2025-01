(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 MIGRANTI, CARMINA (M5S): GOVERNO DELL’ARROGANZA CONTINUA A SPERPERARE SOLDI DEGLI ITALIANI

“Ancora una volta, il protocollo Albania si rivela un fallimento totale. La Corte d’Appello di Roma ha sospeso il trattenimento dei 43 migranti ancora reclusi nel centro di Djader, confermando l’illegalità di un’operazione che questo governo insiste a portare avanti contro ogni evidenza giuridica. Bastava aspettare il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea per evitare di spendere tantissimi soldi degli italiani inutilmente, per la propaganda di Giorgia Meloni che ora magari tornerà a fare la vittima contro i giudici cattivoni. I migranti ora dovranno essere liberati e torneranno in Italia, come già avvenuto nei precedenti casi: il governo Meloni continua a sprecare risorse pubbliche e a calpestare i diritti fondamentali senza ottenere alcun risultato concreto, confermandosi il governo dell’arroganza e dell’illegalità”. Lo dichiara con una nota Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle