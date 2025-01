(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 *M5S, Vallo della Lucania: “Sabato 1 Febbraio ore 16 presso Spazio 5 Stelle

Vallo Della Lucania incontro con il Consigliere regionale Michele

Cammarano”*

*Movimento 5 Stelle Vallo della Lucania: “Incontri periodici per il futuro

del territorio”*

Il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania annuncia un importante

appuntamento con il Consigliere regionale e Presidente della Commissione

Aree Interne, Michele Cammarano. L’incontro si terrà sabato 1° febbraio

alle ore 16:00 presso Spazio 5 Stelle Vallo della Lucania, in Via De

Laurentis 15. Questo evento segna l’inizio di un percorso di ascolto e

partecipazione attiva che vedrà, ogni 15 giorni, incontri dedicati alla

raccolta delle istanze dei cittadini e alla preparazione per le elezioni

regionali del prossimo autunno. “Dopo la scomparsa del Senatore Francesco

Castiello, il Gruppo Territoriale di Vallo della Lucania sente la

responsabilità di raccogliere un’eredità importante. “Da sempre il nostro

collante era il Senatore Castiello, che portava avanti le nostre istanze

attraverso il suo impegno in Senato e in collaborazione con il Consigliere

regionale Cammarano. Ora tocca a noi, come gruppo territoriale, portare

avanti il suo lavoro”, afferma Alessandro Maiese, rappresentante

territoriale del Movimento. Gli incontri periodici con il consigliere

Cammarano consentiranno, inoltre, un dialogo più’ proficuo tra

l’istituzione locale e la regione” aggiunge Iolanda Molinaro, assessore

cinque stelle al comune di Vallo della Lucania e i consiglieri comunali

Luca de Feo, Fulvio di Matteo e Alberico Sorrentino.

Il Movimento 5 Stelle si trova di fronte alla sfida di una politica che

vive una crisi profonda, soprattutto in termini di partecipazione attiva

dei cittadini. Il Presidente Giuseppe Conte ha sollecitato il Movimento a

strutturarsi sui territori, promuovendo la nascita di gruppi locali e

l’apertura di spazi di incontro e confronto. “Abbiamo raccolto questa sfida

e messo a disposizione il nostro spazio, non solo per Vallo della Lucania,

ma per tutta l’area Sud, come luogo di dialogo e confronto aperto a tutti”,

conclude Alessandro Maiese, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S

Vallo della Lucania.

L’incontro del 1° febbraio rappresenta quindi un’occasione fondamentale per

consolidare il percorso di crescita e partecipazione del Movimento 5 Stelle

nel territorio cilentano, con l’obiettivo di costruire un futuro politico

basato sull’ascolto e sull’azione concreta.