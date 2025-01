(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 Eccidio Kos: Pucciarelli (Lega), memoria è strumento fondamentale per ribadire che diritti umani devono essere protetti ovunque e per tutti

Roma, 31 gen – “Con profonda emozione oggi ci riuniamo in Grecia, un luogo che ha segnato la storia anche per vicende dolorose che ci ricordano l’importanza della memoria collettiva. L’eccidio di Kos rappresenta uno dei tanti episodi di brutalità che hanno colpito le forze italiane. Dopo la notizia dell’armistizio i nostri militari fecero l’unica scelta che c’era da fare: rimanere fedeli alla bandiera e all’istituzione italiana. Quella scelta di campo e di resistenza armata fu pagata con la vita. Questi uomini, lasciati senza protezione e traditi da un sistema di alleanze che li aveva resi vulnerabili, furono vittime di un’atrocità che non possiamo dimenticare. La loro memoria ci impone un dovere morale, ricordare il loro sacrificio e fare in modo che la loro storia ci guidi verso un mondo più giusto e rispettoso della dignità umana. La commissione che presiedo è proprio impegnata a difendere i diritti umani come patrimonio universale e irrinunciabile: la memoria, come quella che oggi celebriamo, è uno strumento fondamentale per ribadire che questi devono essere protetti ovunque e per tutti. In un’epoca in cui le tensioni e i conflitti sembrano riaffacciarsi con crescente intensità, è nostro dovere non arretrare davanti all’indifferenza o all’oblio. Dobbiamo lavorare affinché eventi come quelli di Kos non si ripetano, promuovendo la pace, il dialogo e il rispetto reciproco come pilastri del nostro vivere civile”.

Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti umani, durante il suo intervento al convegno ‘Eroi dimenticati’.

__________

Ufficio stampa Lega Senato