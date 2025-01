Comunicato stampa INPS: “Convegno DCM di Milano – 3 febbraio ore 9:30 – ‘’DISABILITÀ E INCLUSIONE – SINERGIE TRA ISTITUZIONI, LAVORO, SCUOLA E SPORT’’- live event”

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

‘’DISABILITÀ E INCLUSIONE

SINERGIE TRA ISTITUZIONI, LAVORO, SCUOLA E SPORT’’

3 febbraio 2025 – ore 9.30

Università Bocconi

Aula Franceschi, Via Sarfatti 25

PROGRAMMA

Moderatore

Alberto Dotto Direttore Filiale metropolitana Milano Centro INPS

Saluti istituzionali

Francesco Billari Rettore Università Bocconi

Mauro Saviano Direttore coordinamento metropolitano Milano INPS

Lamberto Bertolè Assessore Welfare e salute Comune di Milano

Elena Lucchini Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

Regione Lombardia

Giusy Versace Presidente Intergruppo Parlamentare per la Disabilità

Alessandra Locatelli Ministro per la Disabilità (videomessaggio)

L’Università Bocconi per la disabilità e l’inclusione

Paola Profeta Prorettrice per la Diversità, Inclusione e Sostenibilità, Università Bocconi

Interventi

Valeria Vittimberga Direttore generale INPS

Maria Giovanna De Vivo Presidente CUG INPS

Cristina Deidda Direttore centrale Formazione e Accademia INPS

Mauro Saviano Direttore coordinamento metropolitano Milano INPS

Diana De Marchi Consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali Città Metropolitana di Milano

Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano

Margherita Paciolla Studentessa terzo anno facoltà di Giurisprudenza Bocconi

Focus sullo Sport

Sandrino Porru Presidente FISPES

Dario Merelli Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica Omero Bergamo

Oney Tapia Atleta Paralimpico medaglia d’oro Parigi 2024

Francesco Bocciardo Atleta Paralimpico INPS medaglia d’oro Parigi 2024

Conclusioni

In collaborazione con

Gabriele Fava Presidente INPS

