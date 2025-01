Calendario manifestazioni febbraio 2025 a Mirano (VE)

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

FEBBRAIO 2025

sabato 1 febbraio – ore 10.00

Biblioteca comunale

Sabato creativo – Rilegare con gli origami

Laboratorio creativo per adulti, con iscrizione

domenica 9 febbraio – ore 16.00

Teatro Villa dei Leoni di Mira

Comuni di Mirano e Mira

Factory in “Paloma, ballata controtempo”

Rassegna “Millemondi” per famiglie

sabato 1 febbraio – ore 16.00

Teatro Belvedere

Echidna e Bel-Vedere Lab

Il Bel-Vedere Lab compie 10 anni di

cittadinanza attiva

martedì 11 febbraio – ore 16.00

Biblioteca comunale

Un mondo di storie – spazio 6-12

Lettura animata > 6-12 mesi, con iscrizione

domenica 2 febbraio – ore 15.30

Teatro di Mirano

Comuni di Mirano e Mira

La Piccionaia in “333 Porcellini”

Rassegna “Millemondi” per famiglie

lunedì 3 febbraio – ore 18.45

Sala conferenze Nella e Paolo Errera

Comune

Presentazione della prima Comunità

Energetica di Mirano “CERS Mirano One”

lunedì 3 febbraio – ore 21.00

Teatro Belvedere

Presidio Libera “Domenico Gabriele” del

Miranese, Centro per la pace e la legalità

“Sonja Slavik, Comune

Spettacolo “Lo schifo. Omicidio non

casuale di Ilaria Alpi nella nostra

ventunesima regione”

Ingresso su prenotazione

martedì 4 febbraio – ore 17.00

Biblioteca comunale

Draghi e polpette

Lettura animata > 3-5 anni, con iscrizione

giovedì 6 febbraio – ore 21.00

Teatro Belvedere

Comune

Spettacolo “Passi” di e con Marco De

Rossi, produzione Farmacia Zooè

Ingresso con biglietto

Giorno del Ricordo

giovedì 6 febbraio – ore 15.30

Ex scuola “Petrarca”, piazzale Garibaldi

Auser “I Tiepolo”

La medicina del lavoro, con Maria Nicoletta

Ballarin

martedì 11 febbraio – ore 17.00

Biblioteca comunale

Un mondo di storie – Prime piccole storie

Lettura animata > 1-2 anni, con iscrizione

giovedì 12 febbraio – ore 15.30

Ex scuola “Petrarca”, piazzale Garibaldi

Auser “I Tiepolo”

Come difenderci dalle truffe, con un

rappresentante dei Carabinieri

venerdì 14 febbraio – ore 18.00

Sala conferenze Nella e Paolo Errera

Comune e Voci di carta

Incontro con testimoni e letture sceniche

“Ti porto con me. L’Istria tramandata”

Giorno del Ricordo

domenica 16 febbraio

Piazza Martiri

Comune e Confcommercio

Mercatino dell’antiquariato

Mostra mercato dell’usato

lunedì 17 febbraio – ore 15.00/18.30

Biblioteca comunale

Game Mode

Giochi da tavolo > dai 6 anni, con iscrizione

lunedì 17 febbraio – ore 18.45

Scuola primaria “F. Petrarca”, via Battisti n.

Comune

Il Sindaco e la Giunta incontrano la

cittadinanza

giovedì 20 febbraio – ore 15.30

Ex scuola “Petrarca”, piazzale Garibaldi

Auser “I Tiepolo”

L’osteoporosi, con Gaia Girotti

giovedì 20 febbraio – ore 19.00

Teatro di Mirano

Veritas Spa

Carlo & Giorgio nello spettacolo “Eduché

Differenzié Riutilizé”

Ingresso su prenotazione

giovedì 20 febbraio – ore 20.30

Sala conferenze Nella e Paolo Errera

Comune, True Hardcore Cycle, Scavezzon

Biciclette

Transam 2024: la grande avventura da costa

a costa, con Andrea Boscolo

venerdì 21 febbraio – ore 16.30

Biblioteca comunale

Un mondo di storie – Spilunga e piccino

Lettura animata + laboratorio > 4-6 anni

venerdì 21 febbraio – ore 17.30

Biblioteca comunale

La comunicazione gentile. Incontro del gruppo

di lettura pomeridiano, con iscrizione

venerdì 21 febbraio – ore 18.00

Sala conferenze Nella e Paolo Errera

Presidio Libera “Domenico Gabriele” del

Miranese

Incontro testimonianza con familiari di

vittime innocenti di mafia

venerdì 21 febbraio – ore 18.30

Teatro Belvedere

Pro Loco Mirano e Comune

Incontro Mirano: la via di Carlo Preti”

venerdì 21 febbraio – ore 20.30

Biblioteca comunale

Letteratura araba al femminile

Incontro del gruppo di lettura EQuiLibri, con

iscrizione

sabato 22 febbraio – ore 10.00

Municipio, piazza Martiri 1

Comune

Inaugurazione Baby Pit Stop e incontro

“Nascere come genitori. Indicazioni per

essere fonte di benessere per i propri figli”

domenica 23 febbraio – ore 16.00

Teatro Villa dei Leoni di Mira

Comuni di Mirano e Mira

Compagnia teatrale Mattioli in “Gli stivali di

Amanda”

domenica 23 febbraio – ore 18.00

Teatro di Villa Belvedere

Comune e Farmacia Zooè

Anomalia Teatro in “Lady Macbeth. God

Save the Queen”

Rassegna teatrale Molecole, ingresso con

biglietto

giovedì “grasso” 27 febbraio – ore 21.00

Teatro di Mirano

Il Portico – Teatro Club

Commedia “La bottega da caffé” di C.

Goldoni. Ingresso con biglietto