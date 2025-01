(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

Piacenza, 31 gennaio 2025

Oggetto: Benemerenza civica “Piacenza Primogenita”, prorogato al 15 febbraio

il termine per le candidature

Ci sono ancora due settimane di tempo per le candidature all’edizione 2025 della

benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”: il termine, inizialmente previsto

per la data odierna, è stato infatti prorogato al 15 febbraio prossimo.

Sul sito www.comune.piacenza.it sono consultabili tutte le informazioni in merito alle

modalità di presentazione delle proposte, che possono essere avanzate dal primo

cittadino o da almeno un terzo dei consiglieri comunali, nonché da enti, associazioni,

comitati e organismi di partecipazione attivi sul territorio. L’onorificenza può essere

concessa (anche alla memoria), a cittadini italiani o stranieri, così come a sodalizi o

istituzioni di vario genere che abbiano contribuito, in modo significativo, al