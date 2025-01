(ARC) Eventi: Roberti, Grella stato un grande stilista e innovatore

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 Trieste, 31 gen – “? un grande onore per Trieste rendere oggi

omaggio a Luciano Grella che ? stato uno straordinario interprete

dell’eccellenza artigianale del nostro Paese. Con la propria

creativit? ed eleganza ha saputo attraversare il mondo della moda

con spirito di innovazione e una particolare attenzione ai

giovani interessati ad abbracciare questo mestiere. Qualit?

indiscusse che hanno spinto il Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella a nominarlo nel 2021 cavaliere all’ordine del merito

della Repubblica, la massima onorificenza italiana, per i suoi

meriti professionali e artistici”.

Lo ha affermato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti durante l’evento realizzato oggi a Trieste per la

presentazione del romanzo “Hai reso pi? bello il mondo. Ora

dovrai rifare il guardaroba agli angeli”, scritto dal figlio di

Luciano, l’avvocato Umberto Grella.

L’evento ? stato impreziosito dalla presenza, tra gli altri, di

Erminia Dionis Bernobi, la stilista triestina che a breve compir?

94 anni, che ha stretto un lunghissimo sodalizio professionale

con Luciano Grella.

“Sarto e stilista conosciuto in tutto il mondo, Grella ha vestito

personalit? dello spettacolo, della cultura e dell’economia ma

anche uomini e donne comuni che hanno avuto la fortuna di

indossare le sue creazioni. Un grande artista – ha sottolineato

Roberti – che ha sempre vissuto con passione ogni sua nuova

avventura: dall’organizzazione di una sfilata alla presidenza di

Confartigianato Moda, dal disegno di un abito unico per una

principessa araba alla cura della propria scuola di moda”.

“Quello attribuito oggi a Grella ? il giusto omaggio in una citt?