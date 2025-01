06 – 08 – 10 – 12.02.2025 ore 19:00 Teatro Nazionale dell’Opera e Balletto di Tirana – AIDA di Giuseppe Verdi e produzione di Franco Zeffirelli

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 L’Istituto Italiano di Cultura è lieto di sostenere il Teatro Nazionale

dell’Opera e del Balletto nella presentazione di AIDA, opera in quattro atti

di Giuseppe Verdi, allestita nella scenografia e seguendo la storica regia

del Maestro Franco Zeffirelli / Instituti Italian i Kulturës ka kënaqësinë

të mbështesë Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit në prezantimin e AIDA-s,

opera me katër akte nga Giuseppe Verdi, e vënë në skenë duke ndjekur regjinë

historike të Maestro Franco Zeffirelli-t.

L’Istituto sostiene la presenza della soprano

Maria Teresa Leva – Maria Teresa Leva

L’Orchestra del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto sarà diretta dal

Maestro Sergio Alapont / Instituti mbështet pjesëmarrjen e sopranos

Maria Teresa Leva – Maria Teresa Leva

Orkestra e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit do të drejtohet nga M°

Sergio Alapont

Teatro Nazionale dell’Opera e Balletto / Teatri Kombëtar i Operas dhe

Baletit

Biglietti in vendita: ogni giorno ore: / Biletat në shitje çdo ditë ora:

10:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00

Aida è un’opera in 4 atti di Giuseppe Verdi. Fu commissionata dal viceré

d’Egitto Isma’il Pascià, come inno per celebrare l’apertura del Canale di

Suez (1868). Inizialmente Verdì rifiutò perché non accettava di comporre

musica d’occasione ma quando gli fu chiesto di comporre un’opera per

l’inaugurazione del nuovo teatro del Cairo, accettò. L’opera Aida andò in

scena per la prima volta alla vigilia di Natale del 1871 nel teatro del

Cairo per cui era stata composta e fu un autentico trionfo.

Maria Teresa Leva – Maria Teresa Leva

– Giovane Soprano, nata a Reggio Calabria; si diploma a pieni voti al

Conservatorio “Francesco Cilea” della sua città natale.

Dopo la vittoria del Concorso “Ottavio Ziino” di Roma, nel 2014, si impone

all’attenzione del pubblico e della critica con il suo debutto, nella

Stagione 2014/2015, in Don Giovanni (Donna Elvira) con la regia di G. Vick

nei Teatri del Circuito Lirico Lombardo. Seguono i debutti al Teatro Carlo

Felice in Micaela nella Carmen, Mimì nella Boheme e Magda nella Rondine;

Anna ne Le Villi al Maggio Musicale Fiorentino, Margherita/Elena nel

Mefistofele alla Suntory Hall di Tokyo, Madama Butterfly al Liceu di

Barcelona ed al Teatro Petruzzelli di Bari, Amelia in Ballo in Maschera a

Valladolid ed è tornata al Carlo Felice di Genova con Aida, debuttando,

sempre nello stesso ruolo al Festival Verdi del 2019; notevole successo ha

avuto anche il suo debutto come Leonora nel Trovatore al Teatro Petruzzelli

di Bari.

Durante il periodo del Covid19 ha debuttato a Sassari Suor Angelica ed è

tornata al Teatro Regio di Torino con Mimì neLa Boheme diretta da Daniel

Oren.

I suoi prossimi impegni la vedranno debuttare alla Deutsche Oper Berlin,

alla Semperoper di Dresda, al Festival Verdi, all’Opera di Amburgo, al Palau

de Les Arts di Valencia.

Franco Zeffirelli (Firenze 1923 – Roma 2019) è stato uno dei più grandi

registi d’opera italiani oltre che uno dei maggiori registi teatrali e

cinematografici. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Franco

Zeffirelli è stato assistente di Luchino Visconti, Vittorio De Sica e

Roberto Rossellini. In ambito operistico è stato autore di produzioni

divenute leggendarie con le maggiori protagoniste del canto di ogni tempo

nei maggiori teatri del mondo, a cominciare dalla leggendaria “Traviata” con

la sconvolgente Maria Callas fino alla “Lucia di Lammermoor” con la

Sutherland e all’Aida che viene ripresentata a Tirana. produzioni ancora

largamente rimpiante dagli appassionati.

* * *

Aida është një opera me 4 akte nga Giuseppe Verdi. Ajo u porosit nga

zëvendësi i mbretit të Egjiptit Isma’il Pasha, si një himn për të festuar

hapjen e Kanalit të Suezit (1868). Fillimisht Verdi e refuzoi sepse nuk

pranonte të kompozonte muzikë për kësij eventesh, por kur iu kërkua të

kompozonte një opera për inaugurimin e teatrit të ri të Kajros, pranoi.

Opera Aida u vu në skenë për herë të parë në vigjilje të Krishtlindjes 1871

në teatrin e Kajros për të cilin u kompozua, dhe arriti një triumf të

vërtetë.

Maria Teresa Leva – Maria Teresa Leva

– Soprano e re, e lindur në Reggio Calabria; u diplomua me rezultate të

shkëlqyera pranë Konservatorit “Francesco Cilea” në qytetin e saj të

lindjes.

Pasi fitoi konkursin “Ottavio Ziino” në Romë në vitin 2014, ajo tërhoqi

vëmendjen e publikut dhe kritikës me debutimin e saj në sezonin 2014/2015

tek Don Giovanni (Donna Elvira) me regji të G. Vick në Teatrot e Qarkut

Lirik të Lombardisë. Ky u pasua nga debutime në Teatrin Carlo Felice në

rolin e Micaela-s tek Carmen, Mimì-së tek Boheme dhe Magda-s tek

Dallandyshja; Anna-s tek Le Villi në Maggio Musicale Fiorentino,

Margarita-s/Elena-s tek Mefistofeli në Suntory Hall në Tokio, Madam

Butterfly-t pranë Liceut të Barcelonës dhe Teatrit Petruzzelli në Bari,

Amelia-s tek Ballo me Maska në Valladolid, për t’u rikthyer në Carlo Felice

të Xhenovas me operan Aida, duke debutuar me të njëjtin rol në Festivalin

Verdi 2019; Debutimi i saj si Leonora tek Trovatore pranë Teatrit

Petruzzelli në Bari ishte gjithashtu një sukses i madh.

Gjatë periudhës së Covid19, debutoi në Sassari si Suor Angelica dhe u kthye

në Teatrin Regio të Torinos me Mimì-në e La Boheme, të drejtuar nga Daniel

Oren.

Angazhimet e saj të ardhshme do ta shohin si debutuese në Deutsche Oper

Berlin, Semperoper Dresden, Festival Verdi, Operan e Hamburgut dhe Palau de

Les Arts të Valencias.

Franco Zeffirelli (Firence 1923 – Romë 2019) ka qenë një nga regjisorët më

të mëdhenj të operas italiane, si dhe një nga regjisorët më të rëndësishëm

të teatrit dhe kinematografisë. I diplomuar pranë Akademisë së Arteve të

Bukura në Firence, Franco Zeffirelli ka punuar si asistent i të mëdhenjve

Luchino Visconti, Vittorio De Sica dhe Roberto Rossellini. Në fushën e

operës, ka qenë autor i produksioneve që janë kthyer në legjenda, me yjet më

të mëdhenj operistikë të të gjitha kohërave, në teatrot kryesore të botës,

duke filluar nga legjendarja “Traviata” me tronditësen Maria Callas, e deri

tek “Lucia di Lammermoor” me Sutherland dhe Aidën, e cila prezantohet sërish

në Tiranë, produksione ende të pashlyeshme nga kujtesa e të apasionuarve.

—————————————————————————-

—————————————————-

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

Pallati i Kulturës, (K. II)

Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)

* Kliko

0mailing%20list> këtu nëse nuk do të jesh më pjesë e listës sonë të

kontakteve

* Clicca