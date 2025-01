Sistema tranviario, il punto del presidente sui progetti venerdì alle 13

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 **Sistema tranviario, il punto del presidente sui progetti venerdì alle

/Scritto da Redazione, giovedì 30 gennaio 2025 alle 15:59/

Si terrà venerdì 31 gennaio, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, la

conferenza stampa del presidente Eugenio Giani in cui, al termine del

collegio di vigilanza, sarà fatto il punto sugli interventi in via di

realizzazione, e in progettazione, del sistema tranviario nell’area tra

Firenze e Prato.

Appuntamento in Sala Pegaso alle ore 13. Oltre al presidente parteciperanno

l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e i componenti del

collegio.