(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 SANITA’: BARELLI, “NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE PER PROMUOVERE MEDICINA DI PROSSIMITA’”

“Oggi Forza Italia, sotto l’input dal Segretario Nazionale Antonio Tajani, presenta una proposta di legge per dare un contributo concreto al tema della sanità e rinnovare il sistema sanitario italiano, partendo dai medici di base, pilastro del sistema.

L’obiettivo è l’evoluzione della funzione e del servizio dei medici di base a favore dei cittadini, promuovendo la medicina di prossimità e territoriale, senza modificarne lo status giuridico che rimane di natura parasubordinato convenzionato. Si punta a creare un filtro più efficace tra territorio e ospedali, riducendo il carico sui pronto soccorso. Un ringraziamento speciale al tavolo di lavoro che ha affiancato Forza Italia nella stesura del testo. L’impegno è di giungere all’approvazione della legge in una proposta che mira a una sanità più efficiente e vicina alle esigenze degli italiani.” Così Paolo Barelli, nel corso della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge di Forza Italia sui medici di medicina generale

