(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

ROMA, CASINI-LEONCINI (IV): AULA APPROVA NOSTRA MOZIONE SU ISTITUZIONE SETTIMANA SICUREZZA STRADALE

Roma, 30 gennaio 2025 – “L’Assemblea capitolina ha approvato oggi all’unanimità la nostra mozione sulla sicurezza stradale, un tema che consideriamo prioritario. Ogni anno, infatti, si registrano a Roma numeri sempre più impressionanti relativi a incidenti e vittime della strada, una tendenza negativa che può a nostro avviso essere invertita anche grazie all’impegno concreto delle Istituzioni e di chi governa questa città. Con il nostro atto invitiamo il Sindaco e la Giunta a istituire la ‘Settimana della sicurezza stradale’ da svolgersi annualmente nel mese di novembre, in concomitanza con la ‘Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada’, che si celebra appunto il 19 novembre. L’obiettivo è promuovere, in quella settimana, campagne mirate di comunicazione e sensibilizzazione, a cura di Roma Capitale, sul tema della guida sicura e di organizzare una serie di attività specifiche – come ad esempio workshop, incontri pubblici con esperti, laboratori didattici, distribuzione di materiale informativo – con il coinvolgimento attivo di scuole, esercenti e cittadini. Con questa mozione chiediamo inoltre che venga istituita una cerimonia pubblica di commemorazione delle vittime della strada per ribadire l’impegno dell’Amministrazione capitolina su questo tema e per omaggiare con un gesto simbolico quanti hanno purtroppo perso la vita a causa di un incidente stradale”.

Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.