(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Libia: Sisto, reati contestati sono del tutto inconsistenti

“I reati contestati dal procuratore Lo Voi sono del tutto inconsistenti.

Non si può contestare un peculato su un aereo di Stato a disposizione del

ministro degli Interni e un favoreggiamento quando c’è una scarcerazione

disposta dalla Corte d’Appello. Bisognava cestinare l’assurdo esposto

dell’avvocato Li Gotti. Al massimo, in subordine, inviare gli atti al

Tribunale dei ministri per consentire che fosse quest’ultimo a valutarne la

rilevanza. Ma di certo non iscrivere direttamente nel registro degli

indagati il Presidente del Consiglio, due ministri e il sottosegretario

Mantovano, procurando al Paese un danno di immagine immenso”. Così a “5

minuti”, su Rai Uno, il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.