“Gustiamo insieme la vita”: un’azione collettiva per combattere i disturbi alimentari e promuovere il benessere

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

GUSTIAMO INSIEME LA VITA per vivere in armonia il rapporto con CIBO, CORPO, EMOZIONI.

Presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito presentata un’azione collettiva per affrontare e vincere le malattie dell’Anoressia, Bulimia, Binge Eating e ogni forma di Violenza in occasione della Giornata internazionale dell’Educazione a cura di Donna Donna Onlus.

Nadia Accetti, Fondatrice di Donna Donna Onlus, presenta la campagna di sensibilizzazione “Gustiamo insieme la vita, per vivere in armonia il rapporto con il cibo, il corpo ed emozione” su iniziativa del Sottosegretario dell’Istruzione On. Paola Sbardellati.

Nadia Accetti, ringraziando i convenuti, ha dichiarato: “Più che un convegno è stato un vero e proprio manifesto condiviso da diverse realtà pubbliche e private: dalle istituzioni alle associazioni di categoria, dalle scuole, alle federazioni professionali, all’apparenza differenti, ma tutte accomunate dalla volontà condivisa di diffondere, soprattutto fra i giovani, un messaggio di amore e rispetto per sè stessi e per gli altri, di consapevolezza del proprio valore, pur nelle diversità, dell’importanza di conoscersi e accettarsi, nonostante le fragilità”

“È stato – continua Nadia Accetti – un vero e proprio abbraccio ai ragazzi delle scuole ed un impegno, con il supporto di insegnanti, presidi e istituzioni, a portare tutti i giorni il nostro messaggio di pace e di amore, per non lasciare solo nessuno nel buio del dolore e della vergogna.

I Disturbi Alimentari sono malattie gravissime e pericolose, non sono un capriccio e hanno bisogno di ascolto. comprensione, sostegno e serie azioni di prevenzione.

Il coinvolgimento delle scuole, ma non solo, è decisivo e determinante sia per la prevenzione che per la richiesta di aiuto. Per questo motivo abbiamo voluto impostare l’evento adattandolo al linguaggio dei più giovani, rendendo più efficace ed interattivo, alternando momenti di riflessione condivisa ed interventi “itineranti” nel corso di una visita guidata delle più significative sale del Ministero, con intermezzi video e audio, per stimolare tutti i sensi, mantenere viva l’attenzione, anche con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi, che hanno potuto apprezzare il valore della bellezza e dell’arte come strumenti di cultura, educazione, crescita umana.

Durante l’evento ho portato la mia esperienza personale; oggi qui ho incontrato tutti gli attori che avrei voluto tanti anni fa accanto a me quando stavo male e non riuscivo ad inquadrate ed esprimere il mio dolore”

Conclude Nadia Accetti: “Grazie a questi momenti crchiamo di portare nutrimento per il corpo e per l’anima. Gesti semplici, ma preziosi: un sorriso, un abbraccio, una mano tesa”.

Oltre all’Associaxione Donna Donna, diversi i parlamentari coinvolti: l’ON. PAOLA FRASSINETTI Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, l’On. Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute, con una lettera di sostegno e condivisione, il Vice Presidente del Parlamento Europeo ON. ANTONELLA SBERNA, con un video saluto da Bruxelles, l’ON. ANTONELLO AURIGEMMA, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, presente all’evento, l’ON. SVETLANA CELLI, Presidente del Consiglio Comune di Roma e l’ON. FABIO ROSCANI, Presidente Gioventù Nazionale.

A conferma della centralità dei temi trattati, l’adesione di molte altre istituzioni locali che sosterranno la diffusione della Campagna di prevenzione e la Mostra dedicata su tutto il territorio nazionale: AVV ROSARIO VALASTRO, Presidente Croce Rossa Italiana, DOTT.SSA BERNARDETTA CANNAS, Progettista ANCOS Confartigianato; DOTT. PAOLO VALENTE Segretario Generale ANir Confindustra, DOTT.SSA LUISELLA CIANI Direttore European Food Forum, DOTT. ROBERTO MONACO Segretario Generale Fnomceo, Dott. LUCA PIERI, Presidente ASSOFARMm DOTT. GIORGIO MENISCHINCHERI Fondatore Tennis & Friends, Dirigente Medico Policlinico A.Gemelli; DOTT. GIUSEPPE ROSCIOLI Presidente Federalberghi Roma; DOTT.SSA ANNA MARIA MELE Direttore ANAPI PESCA, PROF. LUIGI VALENTINI Presidente Re.NAIA, ALESSANDRA BARUZZI Presidente Lady Chef Federazione Italiana Cuochi; PROF. MARIO RUSCONI Presidente Nazionale Presidi Roma; DOTT.SSA PAOLA MEDDE Consiglio Ordine Psicologi Lazio; DOTT.SSA SCHIAVONEA MODESTO Ginecologa; DONATELLA GIMIGLIANO Ideatrice Women for Women against Violence; FILIPPO GIUFFREDA Giornalista, Rete Universitarie Italiane; TIZIANA BRIGUGLIO Giornalista, ANGA LAZIO; MONIA TAFURO Fondatrice FanatiKerie; GERARDA RONDINELLI Manager Fiera di Roma; SALVATORE ARNONE Fotografo; DOTT. GIANLUCA VENTOLA, AVV. VALERIO GRIMALDI Fondatori Studio Elleta; GIACOMO PADELLARO Coofondatore LINKING AGENCY; VITALIA SCANO Presidente Menù Deleddiano; MASSIMO ROSONE Imprenditore Agricolo; RAIMONDO SCHIAVONE Fondatore OPIFICIO INNOVOVA; DANIELE DI LORENZO Produttore Televisivo e Cinematografico,

Presidente Federazione Italiana e Sport del Coni; AVV. TIZIANA VOLPES Imprenditrice Immobiliare, nonché

Presidente Fondatore dell’associazione Amitié Sans Frontières di Roma.

Numerosi, inoltre, i professionisti del settore che avranno il compito di promuovere il poster informativo realizzato per l’occasione, con il richiamo all’opuscolo realizzato dal Ministero della Salute nato per le Farmacie, studi medici e scuole, disponibile al link:

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=502

Si sono alternati i video realizzati dalle scuole presenti per riflettere su rapporto CIBO, CORPO, EMOZIONI, sull’amarsi e accettarsi, sul piacere e piacersi. Tra lacrime e sorrisi, l’evento ha visto alternarsi molte voci differenti, ma con “con un cuor solo e un’anima sola”. Tutti uniti per vincere una delle sfide più grandi della nostra epoca, che ha radici profonde e ha bisogno di ognuno di noi per aiutare a chiedere aiuto, rallegrare i cuori di tutti e non lasciare solo nessuno superando la vergogna, il giudizio e la paura. Il messaggio diretto ai ragazzi può così riassumersi: “Siamo tutti un capolavoro e questo mondo ha bisogno di ognuno di noi”.

Commovente, infine, il video saluto del S.E.R. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, che ha chiuso questa intensa mattinata con le sue significative parole “Il vero nutrimento è quello dell’anima”.

L’evento ha dato il via ad una campagna che nei prossimi mesi, in Italia come a Bruxelles, continuerà a portare nelle scuole e nelle piazze, passando per le più note istituzioni, il messaggio di amore e inclusione che rappresenta il motto di Donna Donna: “Gustiamo insieme la vita”.