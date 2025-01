Comunicato stampa_Teatro dei Sozofili di Modigliana, comincia il 1° febbraio la rassegna di teatro dialettale

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 SABATO 1° FEBBRAIO AL TEATRO DEI SOZOFILI DI MODIGLIANA

COMINCIA LA RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE.

Il primo titolo in programma è Una fameja quasi nurmela

della compagnia Filodrammatica Ortodonico di Imola.

Modigliana (FC), 30 gennaio 2025 – Anche quest’anno il Teatro dei Sozofili di Modigliana ospita la rassegna di teatro dialettale dal titolo E nostar dialet a teatar, tre appuntamenti che hanno l’obiettivo di tener viva questa lingua, farla conoscere meglio ai più giovani e far divertire il pubblico giocando con tic e stereotipi dell’essere romagnolo.

Il primo spettacolo è in programma sabato 1° febbraio (inizio ore 20.30) e si intitola Una fameja quasi nurmela, tre atti brillanti – scritti da Stefano Palmucci – in scena con la compagnia Filodrammatica Ortodonico di Imola.

Il secondo appuntamento è Al féri, sabato 15 febbraio, scritto da Antonella Zucchini per la compagnia La Broza di Cesena.

L’ultimo titolo è Vita da chê…o vita da s-cên, della compagnia Cvi de Funtanò di Faenza, che firma anche i testi: appuntamento sabato 1° marzo.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 20.30, biglietto unico 7 euro.

Informazioni e biglietteria:

Teatro dei Sozofili

Piazzale Berlinguer, 23 – Modigliana

lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Nei giorni dello spettacolo da due ore prima dell’inizio.

Per prenotazioni:

___________________________________________________________________________