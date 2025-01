COMUNICATO STAMPA – Un febbraio ricco di appuntamenti, 10 spettacoli al Teatro Garibaldi

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 *Un febbraio ricco di appuntamenti, 10 spettacoli al Teatro Garibaldi *

*Un programma pensato per tutte l’età e per tutti i gusti: si parte

domenica 2 febbraio con “Aladino e la lampada magica”*

Il Teatro Garibaldi si prepara a un mese di febbraio ricco di spettacoli,

offrendo al pubblico dieci appuntamenti che spaziano tra teatro, musica e

narrazione, pensati per coinvolgere spettatori di tutte le età. Sarà un

mese intenso, in cui la magia delle storie, la musica e il fascino delle

grandi opere teatrali si intrecceranno per offrire un’esperienza unica.

Il sipario si alzerà* domenica 2 febbraio* con *”Aladino e la lampada

magica”*, la fiaba messa in scena da Teo Paoli, perfetta per i più piccoli

che potranno immergersi in un mondo di desideri e magie. La settimana

successiva,* venerdì 7 febbraio*, Federica Bortoluzzi si esibirà al

pianoforte con un raffinato programma dedicato a “Variazioni e fuga su un

Tema di Händel in si bemolle maggiore, op. 24” di Johannes Brahms e “Sonata

n. 1 in fa diesis minore, op. 11” di Robert Schumann in collaborazione con

Amici della Musica Firenze.

Non mancheranno storie avvincenti, come quella narrata in *”Storia di un

inverno che non voleva finire”*, in scena* 8 e giovedì 27 febbraio*.

L’opera, scritta e ideata da Luca Pedron per essere messa in scena nella

suggestiva Soffitta del Teatro Garibaldi, trasporta gli spettatori in un

piccolo paese avvolto da un inverno senza fine, dove la comunità lotta per

ritrovare la luce.

*15 e domenica 16 febbraio* sarà la volta de* “Lo strano caso del Dr.

Jekyll e di Mr. Hyde”*, adattamento contemporaneo del celebre romanzo di

Stevenson, con l’interpretazione di Sergio Rubini che approda per la prima

volta al Teatro Garibaldi dopo i numerosi successi cinematografici e

televisivi.

La musica tornerà protagonista *mercoledì 19 febbraio* con *Markus Stenz

alla direzione dell’Orchestra della Toscana e Benedetto Lupo al pianoforte.*

Benedetto Lupo sarà alle prese con “Piccolo Concerto per Muriel Couvreux,

per pianoforte e orchestra” di Luigi Dallapiccola e con “Concerto per

pianoforte e orchestra in sol maggiore” di Maurice Ravel mentre *Markus

Stenz* rimarrà sul podio anche per la “Sinfonia n.100, in sol maggiore” di

Franz Joseph Haydn, detta “Militare” per l’impiego qua e là di richiami ai

campi di battaglia.

Sul fronte teatrale, uno degli appuntamenti più attesi resta *”Otello”, in

scena sabato 22 e domenica 23 febbraio*. La compagnia Arca Azzurra torna a

Figline per proporre un’originale rilettura del capolavoro shakespeariano

in chiave pasoliniana, con Giuseppe Cederna nei panni di Iago.

Infine, il mese si concluderà con un evento speciale dedicato al

Carnevale: *venerdì

28 febbraio* Marco Pierobon, insieme all’Orchestra della Toscana, porterà

in scena* “La Grande Mela. Broadway & il Musical”,* un viaggio nella magia

della musica americana che renderà omaggio ai grandi classici di Broadway.

“Febbraio al Teatro Garibaldi si preannuncia dunque un mese straordinario,

capace di emozionare e far riflettere, tra spettacoli avvincenti e momenti

di pura magia”, dichiara l’assessore alla cultura *Dario Picchioni*.” Il

teatro diventa così il luogo in cui le maschere non nascondono, ma rivelano

ciò che il cuore vuole esprimere.”

Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del

Teatro Garibaldi o recarsi presso la

biglietteria negli orari di apertura.

Comune Figline e Incisa Valdarno