[Comune Palermo] Beni confiscati. Nota stampa consiglieri PD, M5S, AVS, Oso, Gruppo Misto e Miceli

Roma, 30 Gennaio 2025

Si inoltra la nota stampa dei consiglieri del Partito Democratico, Arcoleo,

Di Gangi, Piccione e Teresi, del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e

Giuseppe Miceli, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso, Argiroffi e Forello,

del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli, inerente al

bando per la concessione dei beni confiscati.

BENI CONFISCATI. Comune modica bando dopo richieste delle opposizioni.

“Ancora troppi punti oscuri e gravissime irregolarità”

“Dopo le nostre denunce, l’Amministrazione ha fatto una parziale marcia

indietro su alcuni punti del bando per la concessione dei beni confiscati

alla mafia, spostando la scadenza al 15 febbraio, ma restano ancora troppe

criticità e punti oscuri.”

Questo quanto dichiarato dai consiglieri e dalle consigliere del Partito

Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, del Movimento 5 Stelle,

Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso,

Argiroffi e Forello, del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco

Miceli, che oggi hanno presentato una nuova interrogazione, la terza, sulla

vicenda del bando per la concessione dei beni confiscati.

Proprio ieri, accogliendo alcune delle richieste già formulate

dall’opposizione, è stata emanata una nuova disposizione, con la quale

vengono rivisti due importanti criteri per la partecipazione al bando.

L’iscrizione al RUNTS, registro unico nazionale degli enti del terzo

settore, diventa obbligatoria solo in una seconda fase, e cioè al momento

della presentazione dei progetti definitivi, e soprattutto non è più

obbligatorio dichiarare immediatamente se si intende concorrere in forma

singola o associata.

Era questo un requisito ritenuto illogico e impossibile da rispettare da

parte delle opposizioni, visto che nessuno degli enti dovrebbe essere già a

conoscenza delle caratteristiche dei beni confiscati per i quali si

concorre, che sono al momento segreti e saranno resi noti soltanto in un

secondo momento.

“Come si fa a gestire un bando così delicato con tutte queste zone

d’ombra?”, si chiedono i consiglieri e le consigliere di opposizione, che

tornano ancora una volta ad attaccare l’iniziativa di rappresentanti della

maggioranza che hanno promosso l’attivazione di sportelli “informativi”.

“Ci arrivano inoltre segnalazioni, confermate anche da alcune

registrazioni audio, di informazioni completamente sbagliate che vengono

fornite da pseudo servizi di informazione e consulenza: si danno

indicazioni errate sui punteggi, si creano false aspettative sulle

tempistiche. Un fatto incredibile su cui è inaccettabile il silenzio del

Sindaco e dell’Assessora”.

“Parliamo di beni confiscati alla mafia, rispetto ai quali

l’amministrazione non può permettersi il rischio di opacità e di

contenziosi. Mancano ancora criteri chiari per valutare le esperienze

pregresse, non si capisce come verranno assegnati i punteggi, c’è

confusione sui ruoli nei raggruppamenti.”

I consiglieri e le consigliere chiedono al Sindaco di intervenire:

“Vorremmo sapere cosa ne pensa della diffusione di informazioni sbagliate

da parte di rappresentanti della sua maggioranza. E soprattutto, come pensa

di evitare che questo bando finisca impantanato nei ricorsi. Palermo non se

lo può permettere”.