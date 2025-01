(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

CLIMA: COLDIRETTI, DA DRONE CONCIMATORE AD APP ANTI-GELATE, LE INNOVAZIONI SALVA CIBO

Dal drone concimatore alla piattaforma che avvisa delle gelate via smartphone, fino alle fototrappole per gli insetti dannosi, sono alcune delle innovazioni per aiutare gli agricoltori italiani a difendere le campagne dagli effetti del clima e i propri bilanci dagli aumenti dei costi di produzione, presentate dalla Coldiretti a Fieragricola Tech a Verona. Nello stand D1 del Palaexpo è stata allestita una mostra sulle principali soluzioni create per la protezione delle colture e l’ottimizzazione della gestione aziendale e dei fattori produttivi.

Un sostegno efficace alla digitalizzazione viene dalle piattaforme, come Demetra, sviluppata sul Portale del Socio Coldiretti, che consente la gestione on line dell’azienda agricola a distanza, anche dallo smartphone. Un sistema che consente di gestire gli adempimenti burocratici, come il quaderno di campagna, compilabile direttamente dal campo, o il fascicolo aziendale, ma anche capace di garantire la lettura in tempo reale dello stato di salute delle coltivazioni, dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico. Demetra prevede degli appositi alert per avvisare gli agricoltori dei rischi legati a temperature e stato delle riserve idriche.