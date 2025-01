(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

Bonelli: La destra vuole smantellare ISPRA per favorire le lobby venatorie.

Inaccettabile attacco all’indipendenza scientifica”

“Con una proposta di legge a prima firma del leghista Bruzzone, la

maggioranza sta portando avanti un pericoloso attacco all’ISPRA, l’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da tempo nel mirino

delle lobby venatorie per il suo ruolo nella gestione della fauna

selvatica. L’obiettivo di questa proposta è chiaro: togliere all’ISPRA le

competenze in materia di fauna selvatica per trasferirle a un nuovo

istituto controllato dal Ministero dell’Agricoltura, lo stesso dicastero

che si occupa di agricoltori e cacciatori. Una scelta gravissima, che

comprometterebbe l’autonomia della ricerca scientifica e piegherebbe la

gestione della fauna a interessi politici ed economici”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale

di Europa Verde, che prosegue:

“Non solo: fino all’operatività del nuovo istituto, verrebbe nominato un

commissario direttamente dal Ministero dell’Agricoltura, assicurando così

un controllo politico immediato su un settore che dovrebbe restare

indipendente. È inaccettabile che una decisione di tale impatto venga

portata avanti senza il minimo confronto: la Commissione Agricoltura ha già

avviato l’esame della proposta senza nemmeno prevedere le audizioni dei

soggetti interessati, un’ulteriore prova della volontà di accelerare lo

smantellamento dell’ISPRA senza dibattito pubblico. Questa è una manovra

pericolosa e irresponsabile, che mette a rischio la tutela della

biodiversità e il rispetto delle normative europee. Ci opporremo con forza

a questo ennesimo favore alla lobby venatoria, che minaccia il patrimonio

naturale del nostro Paese”, conclude.

