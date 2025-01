BIENNALE VE / NOTA PER LA SCOMPARSA DI RAFFAELLO MARTELLI

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 La Biennale di Venezia /

La scomparsa dell’Avv. Raffaello Martelli,

Segretario Generale della Biennale dal 1989 al 1996

Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato, il Consiglio di Amministrazione e la Biennale di Venezia tutta ricordano con profonda e sincera stima l’Avv. Raffaello Martelli, Segretario Generale dal 1989 al 1996, esempio di dedizione, correttezza e professionalità, ed esprimono la loro sentita vicinanza ai familiari.

Nei suoi anni alla Biennale di Venezia in qualità di Segretario Generale, l’Avv. Raffaello Martelli ha coordinato e organizzato con successo in particolare nel 1995 le manifestazioni legate all’importante 100enario della Biennale stessa, quali la Biennale Arte con la memorabile mostra Identità e alterità curata da Jean Clair, la Biennale Cinema curata da Gillo Pontecorvo, la Biennale Musica curata da Mario Messinis, la Biennale Teatro curata da Luís Pasqual e la Biennale Architettura curata da Hans Hollein nel 1996. L’Avv. Raffaello Martelli ha lavorato con i Presidenti Paolo Portoghesi (fino al 1992) e Gian Luigi Rondi (1993-1996), applicando la sua competenza da fine giurista e ottenendo numerosi e costanti encomi pubblici per il suo operato. Durante gli anni del suo mandato ha collaborato, oltre che insieme alle personalità già menzionate, anche con i Direttori artistici Giovanni Carandente e Achille Bonito Oliva (Biennale Arte), Guglielmo Biraghi (Cinema) e Carmelo Be

ne (Teatro).

Venezia, 30 gennaio 2025

Per ulteriori informazioni

Ufficio Stampa Biennale di Venezia

http://www.labiennale.org

Facebook La Biennale di Venezia

X @la_Biennale

Instagram @labiennale

YouTube BiennaleChannel