(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Beko, Giani: “Spero che inizi da oggi una vera trattativa, senza parlare

più di chiusura”

Il commento del presidente alla riunione svoltasi a Roma

“Con la riunione di oggi si apre, lo spero, una nuova fase della vertenza

Beko. La disponibilità dell’azienda a iniziare un confronto su un nuovo

piano industriale, senza aprire la procedura di chiusura o di

licenziamento, permette di iniziare finalmente un vero confronto. Ora

occorre che l’azienda cominci a dare concretezza alla disponibilità

annunciata in questo incontro; da parte nostra auspichiamo anche che la

scelta dell’azienda di disimpegnarsi, in prospettiva, su Siena, possa

essere modificata al tavolo della trattativa”.

Sono parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a commento

dell’incontro convocato oggi a Roma dal ministro delle Imprese e del Made

in Italy, Adolfo Urso e cui ha partecipato direttamente il consigliere del

presidente per le crisi aziendali Valerio Fabiani.

“Come Regione – ha evidenziato Giani – siamo pronti a fare la nostra

parte e in questo senso accogliamo positivamente l’impegno del ministro a

supportare gli investimenti e a porre il tema dell’acquisizione

dell’immobile di Siena, garantendone la destinazione industriale. Dobbiamo

fare tutto il possibile perché questa azienda possa essere rilanciata e

per salvaguardare il lavoro ai 300 dipendenti dello stabilimento senese”.

“Nel corso dell’incontro di oggi, proprio per sottolineare l’impegno a

guardare avanti – ha spiegato Valerio Fabiani – abbiamo confermato la

disponibilità ad accompagnare questo percorso attraverso il piano

straordinario per la formazione dei dipendenti che la Regione ha messo in

campo, d’intesa con i sindacati, e che può arrivare fino a tremila euro a

lavoratore o lavoratrice coinvolti”. “Inoltre – ha aggiunto – ci siamo

messi al lavoro sul tema dell’immobile anche interagendo con la proprietà,

consapevoli che è uno dei problemi del nostro sito”.

“A questo punto – ha concluso Fabiani – occorre che l’azienda faccia la

sua parte e che nel nuovo piano industriale non si parli più di

dismissioni ma di una nuova prospettiva industriale e occupazionale”.