(ARC) GO!2025: Zilli, da tavolo di coordinamento bilancio molto positivo

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Gorizia, 30 gen – “Il bilancio odierno al tavolo di

coordinamento di GO!2025 a pochi giorni ormai dall’inaugurazione

della Capitale europea della cultura ? molto positivo: da tutte

le riunioni fatte ? emerso un profilo di grande preparazione e di

attaccamento al territorio e voglia di valorizzarlo”.

? quanto ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara

Zilli dopo aver presieduto nella sede camerale di Gorizia la

riunione che ha fatto il punto su GO!2025.

L’assessore ha coordinato le relazioni dei vari soggetti

protagonisti dell’organizzazione dell’evento europeo e li ha

ringraziati per lo sforzo profuso.

“Abbiamo inanellato un calendario nutrito reso possibile da

interventi in termini di opere pubbliche e infrastrutturali di

primaria importanza. ? stato ed ? un lavoro molto impegnativo –

cos? Zilli -, ma oggi possiamo consegnare una produzione

rilevantissima che d? fiducia a un territorio tanto generoso con

la storia quanto meritevole di ottenere una ribalta europea e

internazionale”.

L’assessore ha anche annunciato che dal 27 marzo Gorizia sar?

teatro di una due giorni di tutti gli Interreg europei, che

richiamer? seicento persone nel capoluogo isontino. Sar?

l’occasione, alla presenza tra gli altri del vicepresidente della

Commissione Ue Raffaele Fitto, di esaminare lo stato dell’arte e

il futuro dei programmi interregionali europei.

Nel corso del tavolo, cui ? intervenuto anche l’assessore

regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ? stato

illustrato il programma della giornata inaugurale di GO!2025, l’8

febbraio, che inizier? alle 10 con il corteo transfrontaliero di

1.500 performer, bande e gruppi folcloristici dalla stazione di

Gorizia. La cerimonia ufficiale con le massime autorit? sar? alle

16 nella piazza della Transalpina dove si acceder? solo con

invito, piazza che dalle 21 sar? aperta alla festa di tutti a

ingresso libero a partire dalle 20 con il dj set di Andy Smith e

Daddy G dei Massive Attack. Tra gli appuntamenti spettacoli a

scenografica del castello con musica di Remo Anzovino in piazza

Vittoria.

GO!2025 conta finora su un programma di mille eventi, settecento

dei quali a Gorizia e 300 a Nova Gorica. Una guida funzionale

sar? offerta dalla webapp app.go2025.eu e da una smart tv

disponibile in tre lingue. Per quanto riguarda le opere su

strutture e infrastrutture, i principali interventi promossi

dalla Regione e curati dall’Edr hanno riguardato Borgo Castello

(7 per oltre 16 milioni di euro), la viabilit? (6 per quasi 11

milioni) e i musei (2 per 745mila euro). Nel tavolo si ? fatto il

punto su tutti gli eventi principali e sulle migliorie a favore

della mobilit?, sul potenziamento dei servizi transfrontalieri

automobilistici e ferroviari e di raccordo privilegiato con

Trieste Airport.

