*ALMASRI, GARDINI (FDI): IMBARAZZANTE TEMPISTICA CON VOLI STATO LO VOI*

“Viste le recenti notizie riguardanti l’uso dei voli di Stato da parte del

Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, riteniamo doveroso chiedere la

massima chiarezza e trasparenza su questa vicenda. Appare imbarazzante la

tempistica con cui, in contrasto con Palazzo Chigi per la mancata

autorizzazione all’utilizzo dell’aereo di Stato nei fine settimana per

recarsi a casa, il procuratore Lo Voi si stia rendendo protagonista di

un’anomala iniziativa giudiziaria nei confronti della Presidente del

Consiglio Meloni e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Mantovano. È fondamentale che l’opinione pubblica venga informata in modo

completo e dettagliato sull’utilizzo di risorse pubbliche, in particolare

quando si tratta di mezzi destinati a esigenze istituzionali. Per Fratelli

d’Italia la trasparenza è un principio cardine delle istituzioni

democratiche e deve essere garantita senza distinzioni, sia per il governo

che per la magistratura”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

