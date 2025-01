(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Almasri: Braga (Pd), Meloni ovunque tranne che in parlamento, fatica con la democrazia

La Meloni oggi parla della vicenda Almasri a un evento con imprenditori. Torna ad attaccare la magistratura e a fare la vittima. Insomma dopo i social, ora la platea amica, parla dappertutto tranne che in Parlamento. A Meloni fa fatica soprattutto la democrazia.

Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

