(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 *UNIVERSITÀ, BIGNAMI (FDI): CONGRATULAZIONI A ATENEO BOLOGNA E A RETTORE

MOLARI*

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni all’Università di

Bologna e al suo Rettore, Prof. Giovanni Molari, per gli straordinari

risultati ottenuti pubblicati dal Times Higher Education World University

Rankings by Subject. L’Alma Mater si conferma un’eccellenza assoluta nel

panorama accademico italiano e internazionale, conquistando sei primi posti

a livello nazionale e posizionandosi tra le migliori università del mondo

in diverse discipline. Questi successi sono il frutto dell’impegno costante

di docenti, ricercatori, studenti e di una visione strategica che valorizza

la multidisciplinarità e l’innovazione. Il fatto che l’Università di

Bologna migliori il proprio piazzamento in molte aree di studio testimonia

la qualità della sua offerta formativa e della sua ricerca. L’Alma Mater

non è solo un punto di riferimento per l’alta formazione in Italia, ma

rappresenta anche un motore di sviluppo culturale, economico e sociale per

l’Italia. Da rappresentante delle istituzioni, trovo doveroso ribadire il

sostegno affinché l’eccellenza accademica italiana possa continuare a

crescere e competere ai massimi livelli internazionali”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Galeazzo Bignami.

Roma, 29 gennaio 2025