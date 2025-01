(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

ROMA, GUALTIERI: “BENE COLLABORAZIONE CON CNEL PER RIQUALIFICAZIONE CASINO CENCI-GIUSTINIANI”

Roma, 29 gennaio 2025 – “Investire concretamente sul futuro dei giovani e riqualificare immobili abbandonati sono alcune delle priorità di questa Amministrazione. Per questo motivo, sono soddisfatto della concessione del Casino Cenci-Giustiniani al CNEL, che lo trasformerà in un centro di eccellenza per la formazione, la ricerca e il monitoraggio dei servizi pubblici locali. Ringrazio l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi, il Presidente del CNEL Renato Brunetta e l’Assemblea Capitolina per aver fortemente voluto realizzare in sinergia e collaborazione questa operazione, che doterà Roma di un luogo moderno, sostenibile e all’avanguardia dal punto di vista energetico e antisismico, a disposizione dei romani e delle romane”. Così, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.