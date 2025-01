(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

http://www.comune.piacenza.it

Piacenza, 29 gennaio 2025

Oggetto: Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, da

oggi 60 giorni di tempo per eventuali osservazioni

E’ stato pubblicato oggi, mercoledì 29 gennaio, sul Bollettino ufficiale della Regione

Emilia Romagna, l’avviso di adozione del PEBA del Comune di Piacenza: scattano

quindi dalla data odierna i 60 giorni entro cui possono essere presentate eventuali

osservazioni, con termine il 31 marzo prossimo.

Sul sito web comunale – al link diretto comune.piacenza.it/peba – sono consultabili gli

atti ed elaborati relativi al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, a

presso gli uffici del Settore Pianificazione Strategica in viale Beverora 57.

Le osservazioni, che saranno oggetto di valutazione e possibile accoglimento nei

documenti che verranno posti all’approvazione del Consiglio comunale, possono essere

presso gli Sportelli Polifunzionali Quic negli orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì

dalle 8.15 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30; sabato dalle 8.15 alle 12.15.

