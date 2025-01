(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

Periferie: a Tor Bella Monaca "Storie di Periferie". Battilocchio(FI): straordinario messaggio

Dopo la tappa della settimana scorsa a Caivano(Na), prende il via domani anche a Tor Bella Monaca(Roma) il progetto “Storie di Periferia: riportare le periferie al centro della storia”, promosso dalla Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci”, organizzatrice del Premio Strega, con il contributo di “Enel Cuore” e con il supporto speciale della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie, guidata da Alessandro Battilocchio(Forza Italia) cha ha dato l’input al percorso.Caivano e Tor Bella Monaca sono le due locations scelte, su indicazione della Commissione Periferie, per questa progettualità pilota che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà estendersi ad altre aree periferiche italiane. Laboratori di lettura e scrittura coi finalisti del Premio e con scrittori affermati a livello nazionale, presentazioni, dibattiti, incontri e iniziative. Durante i laboratori, gli studenti saranno tra l’altro invitati a scrivere un racconto che parteciperà al Premio Leggiamoci 2025 – Storie di periferia, la cui premiazione si terrà il 3 giugno in occasione dell’assegnazione del Premio Strega Giovani. Appuntamento domani Giovedì 30 Gennaio alle 17 presso il Teatro di Tor Bella Monaca, alla presenza di Alessandro Battilocchio (Fi), Presidente della commissione d’inchiesta sulle periferie della Camera dei Deputati,Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Cristiana Di Torrice, responsabile rapporti con il Parlamento di Enel Cuore,

Filippo D’Alessio, Direttore del Teatro Tor Bella Monaca, Elena Stancanelli, scrittrice, tutor del corso di lettura e scrittura “Storie di Periferia”, Alessandra Laterza, Libreria Le Torri e Claudia Bernabucci, Cubolibro

“Un messaggio bellissimo: quest’anno, grazie a una sinergia positiva e concreta, la grande cultura parte dalle periferie, in un percorso che vedrà gli istituti scolastici dei 2 territori al centro della scena. L’intenzione di noi tutti è quella di lavorare affinchè questo progetto sia esteso agli istituti di altre periferie italiane che la Commissione Periferie sta incontrando nella sua azione di presenza sul territorio di tutta Italia. Aree spesso tralasciate per decenni dall’attenzione delle Istituzioni che diventano protagoniste di questa scommessa he abbiamo voluto lanciare. Un ringraziamento speciale alla Fondazione Bellonci che rappresenta una garanzia di qualità e con competenza e professionalità sta gestendo tutta la realizzazione e “Enel Cuore” che con il suo aiuto ha reso possibile questa idea progettuale” ha dichiarato Alessandro Battilocchio (Forza Italia), Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie, in relazione all’avvio, anche a Tor Bella Monaca, del progetto “Storie di Periferie: riportare le periferie al centro della storia”

