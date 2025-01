(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

29 gennaio 2025

Patrimonio enti previdenziali e fondi pensione, audizione Fondo lavoratori spedizione corrieri e agenzie marittime – Giovedì alle 14 diretta webtv

Giovedì 30 gennaio, alle ore 14, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in merito all’indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale, svolge l’audizione del presidente e di altri rappresentanti del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

