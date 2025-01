(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 LECCE. CONGEDO(FDI), CONGRATULAZIONI A MAGISTRATURA E CARABINIERI PER BRILLANTE OPERAZIONE CONTRO SODALIZI CRIMINALI.

“Esprimo compiacimento e gratitudine all’Arma dei Carabinieri e alla magistratura per la brillante operazione che dall’alba di oggi ha portato all’esecuzione di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Lecce, su proposta della Procura Distrettuale, nei confronti di 80 esponenti di sodalizi criminali dediti al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco ed estorsioni con l’aggravante del metodo mafioso. Da questa operazione è possibili trarre almeno un paio di considerazioni. La prima che la criminalità organizzata sebbene fortemente ridimensionata e depotenziata, continua ad avere un elevato tasso di pericolosità grazie anche alla grande disponibilità di risorse finanziarie derivante da attività delinquenziali e, in particolare, dal traffico di droga, come, peraltro, evidenziato nella recente apertura dell’Anno Giudiziario di Lecce dal Presidente della Corte d’Appello e dal Procuratore Generale. La seconda che lo Stato è presente e non abbassa la guardia, che la presenza criminale non è sottovalutata e la lotta al malaffare non conosce tregua grazie alla meritoria azione di prevenzione e repressione condotta senza sosta da magistratura e forze dell’ordine, a cui va la nostra sentita gratitudine”. Così il deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia, Saverio Congedo.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati