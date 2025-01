GARA PRO VERCELLI-NOVARA DEL 2 FEBBRAIO 2025 – Comunicato di Campionato 106DIV

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

COMUNICATO N. 106/DIV – 29 GENNAIO 2025

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024-2025

6ª GIORNATA DI RITORNO

GARA PRO VERCELLI-NOVARA DEL 2 FEBBRAIO 2025 (Gir. “A”)

La Lega Pro, preso atto del Provvedimento del Prefetto della Provincia di Vercelli – Prot.

20.45 di lunedì 3 febbraio 2025 della gara in oggetto in relazione a motivi di ordine e sicurezza

pubblica, dispone che la gara Pro Vercelli-Novara, in programma domenica 2 febbraio 2025,

presso lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, venga posticipata a lunedì 3 febbraio 2025 con

inizio alle ore 20.45.

Pubblicato in Firenze il 29 gennaio 2025

IL PRESIDENTE

(Matteo Marani)