COMUNICATO STAMPA – SICUREZZA A SPINAZZOLA, IN PREFETTURA LA RIUNIONE DEL COMITATO

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, questa mattina nel Palazzo del

Governo a Barletta, presieduto dal Prefetto Silvana D’Agostino alla presenza dei vertici provinciali

delle Forze di Polizia.

Nel corso della riunione un focus particolare è stato dedicato alla situazione nel comune di

Spinazzola, alla presenza del Sindaco Michele Patruno, il quale nei giorni scorsi aveva rappresentato

al Prefetto un crescente allarme sociale all’interno della comunità locale correlato al verificarsi di

eventi criminosi, tra cui un incendio e tre danneggiamenti di autovetture ed il furto in un’abitazione.

Al riguardo, il Prefetto ha rassicurato il Sindaco sull’imminente intensificazione dei controlli

e della presenza delle Forze di Polizia sul territorio, rimarcando al contempo come la situazione

dell’ordine e della sicurezza pubblica nel comune spinazzolese sia assolutamente sotto controllo.

Come emerso dai dati diffusi dall’Arma dei Carabinieri, il numero degli arresti nel 2024 è

aumentato da 11 a 14, mentre si registra una percentuale molto alta, pari al 60%, nel rapporto tra i

reati commessi e quelli effettivamente scoperti.

Nel 2024 si sono registrati 1109 controlli alla circolazione stradale, +7% rispetto all’anno

precedente, con 1380 soggetti, 1063 veicoli e 1064 documenti controllati.

Dallo scorso mese di dicembre, al fine di aumentare nella cittadinanza la percezione di

sicurezza, l’area che comprende i comuni di Minervino Murge e Spinazzola è stata interessata

dall’arrivo di un contingente dello squadrone Cacciatori di Puglia dei Carabinieri, impegnato nell’area

rurale murgiana.

Nei prossimi mesi la Stazione dei Carabinieri vedrà inoltre implementare il proprio organico

di tre uomini, raggiungendo una dotazione complessiva di dieci unità, sicuramente proporzionata alla

popolazione residente.

“Parliamo di un contesto territoriale nel complesso abbastanza tranquillo, dove mi rendo conto

che anche episodi sporadici possano destare un certo allarme – ha dichiarato il Prefetto D’Agostino . Mi sento tuttavia di poter rassicurare il Sindaco e la comunità spinazzolese, sia rispetto al grande

lavoro che stanno svolgendo le Forze di Polizia, sia rispetto alle prospettive future, che vedranno

appunto un’intensificazione della presenza sul territorio. Auspico che i cittadini comprendano la

necessità della denuncia e della collaborazione con le forze dell’ordine – ha proseguito il Prefetto – Il

numero delle querele è ancora molto basso, così come si registrano numerosi ritrovamenti di auto

rubate e cannibalizzate nelle aree rurali, che tuttavia non vengono neanche segnalati: un aspetto

quantomeno paradossale per un contesto territoriale che fonda proprio nell’agricoltura le radici della

propria economia”.

Barletta, 29 gennaio 2025

