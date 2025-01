Comunicato stampa – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E NASPI: I NUOVI DATI DELL’OSSERVATORIO INPS

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

Fondi di Solidarietà e Disoccupazione

Ore autorizzate, domande e beneficiari

I dati del presente Report Statistico si riferiscono alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni, alle ore autorizzate nei Fondi di Solidarietà, alle domande e ai beneficiari di

Disoccupazione.

Report Gennaio 2025

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

REPORT GENNAIO 2025

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

Report Gennaio 2025

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi ……………………………………………………………………………………………………………………………….

pag.3

Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024) ……………………………………………………………………….….

pag.8

CIG Ordinaria (Dicembre 2024) …………………….………..………………………….…………..…….………..………..…..

pag.12

CIG Straordinaria (Dicembre 2024) …………………………..……………….…………….….………….………………..……

pag.13

CIG in Deroga (Dicembre 2024) ……….………………..….………..……………………………………………….…………..

pag.14

Fondi di solidarietà (Dicembre 2024) ….……………………………….….…………………….….………..…….…….…….

pag.15

Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio………………………………………………………………..

pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………………

pag.18

Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Novembre 2024) .………………………………………..

pag.22

I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Agosto 2024) ………………………………………………….

pag.24

Report Gennaio 2025

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

Impianto inziale

La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o

che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Possono usufruire dell’integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i

quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.

La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del

settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le

avversità atmosferiche.

L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione

aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre

precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell’artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente

destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200

dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15

dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese

escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne

i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc)

versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che

regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n.

92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei

comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l’Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo

n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l’istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano

nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti,

trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d’Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera

per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel

campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per

l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro,

individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l’ammontare e la durata della tutela (l’80% della retribuzione globale per massimo

24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea

dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che

occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni

provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione

straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto

per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata

massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato

a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata

nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite

della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente,

infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte

dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il

Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione

salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio,

dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di

lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto

Cura Italia, con la causale “COVID-19 nazionale” vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020,

che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del

23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario

per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23

del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori

9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di

fare domanda direttamente all’INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove

settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione

precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati,

anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un’importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di

lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale

che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del

contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo

pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l’attività dopo il 1^ gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre

2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata

massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione

precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se

già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal

Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o

dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale

precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi

successivi al 1° gennaio 2021 – sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all’arco temporale di

riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra

il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario di solidarietà, devono essere

collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata

massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e

l’assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.

L’art. 50-bis, commi 2-7 del Dl n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori

di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e

simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio

2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre

2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all’art. 11,

prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l’assegno ordinario un ulteriore periodo con

causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun

contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all’art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono

l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una

durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

La riforma dal 2022

Le gravi ricadute della crisi pandemica hanno accelerato il processo di riordino degli ammortizzatori sociali, attuato con la riforma contenuta nella

Legge di Bilancio per il 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234) e nel successivo d.l. 27 gennaio 2022 n.4 (vedi anche le circolari INPS 18/2022 e 76/2022).

La riforma opera dal 1° gennaio 2022 (a parte i trattamenti in essere) ed ha l’obiettivo di definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo,

sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e

attenuando l’impatto sociale delle crisi. La riforma punta a garantire a tutti i lavoratori subordinati trattamenti ordinari e straordinari di integrazione

salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto. Gli ammortizzatori vengono estesi a tutti

i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti di qualunque tipologia (e non più solamente quelli con contratto di tipo “professionalizzante”) e i

lavoratori a domicilio. Per assicurare un più agevole accesso alle prestazioni, inoltre è stata ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo

lavoro che le persone devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’intervento di integrazione salariale per eventi diversi da

quelli oggettivamente non evitabili.

L’impianto che consegue alle modifiche introdotte tende a realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo, attuato tramite il principio

“dell’universalismo differenziato” e, parallelamente, mira a migliorare sia l’accesso alle prestazioni riconosciute sia la relativa misura. Dalla logica

della alternatività si è passati a quella della complementarità.

La riforma è intervenuta anche sull’importo delle integrazioni salariali, pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per

le ore di lavoro non prestate: dal 2022, è soggetto ad un unico massimale, quello più elevato dei due preesistenti. Il meccanismo del doppio

massimale, legato alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, è stato superato.

In estrema sintesi, le principali novità sono le seguenti:

a) la CIGO, il cui ambito di applicazione non è stato modificato dalla riforma, resta destinata a supportare datori di lavoro e lavoratori

appartenenti a settori produttivi storicamente tutelati, quali quello industriale;

b) i Fondi di Solidarietà intervengono per i datori di lavoro non coperti dalla CIGO a partire anche da un solo dipendente (non più da cinque).

In caso di mancata adesione dell’impresa o adeguamento dei Fondi alla nuova disciplina, opera in via residuale il FIS;

c) la CIGS, in una logica di residualità rispetto ai Fondi, riservata alle imprese con un requisito dimensionale con più di 15 dipendenti, non

coperte da nessuna delle tre tipologie di Fondi di Solidarietà (bilaterali, alternativi e quelli territoriali intersettoriali delle Province autonome

di Trento e Bolzano) sia perché non costituiti sia per eventuale mancanza di disponibilità finanziaria degli stessi.

Sono di conseguenza estese le tutele della CIGS e quindi il relativo obbligo contributivo a tutte le imprese che occupano più di 15 dipendenti,

indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza, per le quali non è stato costituito un Fondo. L’ampliamento della copertura a carico

della CIGS è stato particolarmente significativo: mentre, infatti, per le causali ordinarie lo strumento negoziale residuale, costituito dal FIS, garantisce

il sostegno per la maggioranza dei lavoratori subordinati, per le causali straordinarie è la CIGS ad adempiere a tale copertura.

Serie storica ore autorizzate

Tavola A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2024

Straordinaria

Ordinaria

COMPLESSO

Variazione %

Industria

Edilizia

Totale CIGO

(*) Comprende fondi di solidarietà e deroga

1467%

Figura A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2024

Tavola A.2 – Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d’intervento nei mesi sottoindicati

ore autorizzate (valori assoluti)

TIPO DI INTERVENTO

CIG Ordinaria

CIG Straordinaria

di cui Solidarietà

dicembre 23

gennaio 24

marzo 24

aprile 24

maggio 24

giugno 24

luglio 24

agosto 24

settembre 24

ottobre 24

novembre 24

dicembre 24

631.952

683.091

1.860

22.604

2.154

341.146

386.360

968.368

789.461

856.649

681.072

543.090

967.974

806.834

CIG in Deroga

110.013

134.538

Fondi di solidarietà

869.649

TOTALE

febbraio 24

910.702

12.772

variazioni tendenziali (valori % )

TIPO DI INTERVENTO

CIG Ordinaria

dicembre 23 /

dicembre 22

gennaio 24 /

gennaio 23

febbraio 24 /

febbraio 23

marzo 24 /

marzo 23

aprile 24 /

aprile 23

maggio 24 /

maggio 23

giugno 24 /

giugnoo 23

luglio 24 /

luglio 23

agosto 24 /

agosto 23

settembre 24 /

settembre 23

ottobre 24 /

ottobre 23

novembre 24 /

novembre 23

dicembre 24 /

dicembre 23

44,4%

64,7%

17,7%

72,4%

43,6%

35,8%

41,1%

28,0%

61,2%

60,8%

13,1%

-68,4%

-22,8%

-34,0%

33,3%

42,3%

-7,6%

-1,6%

-28,4%

-27,7%

-28,5%

16,2%

43,9%

-34,6%

-4,8%

-35,8%

68,0%

32,2%

45,0%

110,0%

68,7%

-33,9%

93,4%

151,9%

CIG in Deroga

214,3%

498,1%

-100,0%

65,1%

452,5%

-99,6%

8593,8%

-100,0%

-100,0%

-94,8%

-98,8%

563,7%

251,2%

Fondi di solidarietà

-66,5%

-34,6%

-38,2%

-29,5%

-32,4%

-49,6%

69,7%

-17,7%

122,6%

-40,0%

100,7%

-7,2%

TOTALE

-36,9%

16,8%

13,0%

-8,0%

55,3%

36,7%

20,0%

27,9%

18,9%

17,9%

16,2%

41,9%

CIG Straordinaria

di cui Solidarietà

42,2%

variazioni congiunturali (valori % )

TIPO DI INTERVENTO

dicembre 23 /

novembre 23

gennaio 24 /

dicembre 23

febbraio 24 /

gennaio 24

marzo 24 /

febbraio 24

aprile 24 /

marzo 24

maggio 24 /

aprile 24

giugno 24 /

maggio 24

luglio 24 /

giugno 24

agosto 24 /

luglio 24

settembre 24 /

agosto 24

ottobre 24 /

settembre 24

novembre 24 /

ottobre 24

dicembre 24 /

novembre 24

CIG Ordinaria

-18,7%

16,3%

17,3%

-12,8%

-4,7%

-33,4%

76,1%

36,3%

-31,0%

CIG Straordinaria

-42,6%

219,2%

-27,0%

-21,1%

-14,0%

71,0%

-52,7%

-3,7%

-29,7%

101,9%

18,8%

-2,7%

-28,9%

-52,0%

221,8%

24,7%

-23,0%

-12,5%

-13,2%

-35,2%

147,3%

11,8%

-4,6%

-37,5%

114,0%

22,3%

-100,0%

-99,7%

1115,3%

-100,0%

-83,1%

15737,8%

13,3%

43,4%

35,1%

-22,5%

-18,5%

-20,5%

93,6%

-58,8%

133,1%

-23,5%

25,7%

-33,7%

-25,44%

68,6%

-5,3%

-14,1%

-4,5%

24,0%

-25,3%

-33,4%

84,2%

29,5%

-22,0%

-8,9%

di cui Solidarietà

CIG in Deroga

Fondi di solidarietà

TOTALE

Tavola A.3 – Numero ore autorizzate per tipologia d’intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO

DICEMBRE

dic 2024 /

dic 2023

Valori cumulati

GENNAIO-DICEMBRE

Variazione %

Rami di attività

CIG Ordinaria

gen-dic 2024 /

gen-dic 2023

Variazione %

42,16%

42,82%

Industria

42,82%

47,59%

Edilizia

33,24%

-3,75%

43,94%

-6,96%

42,33%

-6,50%

41.432

60.050

44,94%

20,51%

496.586

897.330

80,70%

-10,70%

50.692

181.400

28.784

-84,13%

110.013

386.360

251,19%

33,01%

311.655

11.110

-96,44%

CIG Straordinaria

Industria

Edilizia

Artigianato

Commercio

Rami vari

CIG in Deroga

Industria

Edilizia

Artigianato

Commercio

110.013

Rami vari

TOTALE

3.040

386.360

251,19%

3.605

63,59%

43,44%

21,13%

Industria

42,69%

24,60%

Edilizia

33,56%

-2,49%

3.040

606.599

111,62%

-6,73%

50.692

185.005

28.784

-84,44%

869.649

806.834

-7,22%

-13,26%

40.561

47.656

17,49%

919.897

25,12%

Artigianato

Commercio

Rami vari

Fondi di solidarietà

Industria

Edilizia

Artigianato

Commercio

Credito

Ex enti pubblici

823.934

746.188

-9,44%

5.154

10.150

2.840

Rami vari

96,93%

42.865

57.290

33,65%

951.824

5.132

-99,46%

-9,31%

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2024 sono state 29,4 milioni. Nel precedente mese di novembre 2024 erano state

autorizzate 28,8 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +2,3%. Rispetto a dicembre 2023 (20,7 milioni di ore autorizzate)

la variazione tendenziale è stata del +42,2%.

Tavola A.4 – Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

TRENTINO A. A.

dic 2024 /

dic 2023

DICEMBRE

Variazione %

Valori cumulati

GENNAIO-DICEMBRE

gen-dic 2024 /

gen-dic 2023

Variazione %

173,39%

22.035

28.406

28,91%

615.398

622.382

74,04%

1,13%

30,09%

28,40%

206.319

242.380

17,48%

12,67%

VENETO

66,54%

43,96%

FRIULI V.G.

902.874

-29,02%

10,74%

195.359

295.018

51,01%

61,21%

EMILIA ROMAGNA

71,11%

52,39%

TOSCANA

19,65%

77,61%

182.060

475.468

161,16%

16,42%

-32,06%

32,46%

LAZIO

806.360

313.936

-61,07%

-15,18%

ABRUZZO

159.512

673.264

322,08%

231,20%

28.472

259.630

811,88%

-3,03%

3,49%

54,56%

PUGLIA

526.473

118,23%

61,68%

BASILICATA

118.993

298.428

150,79%

7,05%

61.365

83.572

36,19%

733.139

782.701

6,76%

131.641

198.468

50,76%

-32,32%

68.025

106.686

56,83%

-9,47%

42,16%

42,82%

LIGURIA

UMBRIA

MARCHE

MOLISE

CAMPANIA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

ITALIA

Nord Ovest

62,49%

40,59%

Nord Est

51,63%

41,99%

Centro

-8,96%

38,53%

Mezzogiorno

78,69%

56,51%

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a dicembre 2024 è stato pari a 10,6 milioni (di cui 6,3 per solidarietà). La variazione

congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -28,9% (15,0 milioni di ore a novembre 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso

mese dell’anno precedente (7,4 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +43,9%.

Tavola A.5 – Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

Valori cumulati

GENNAIO-DICEMBRE

dic 2024 /

dic 2023

DICEMBRE

Variazione %

gen-dic 2024 /

gen-dic 2023

Variazione %

628.135

818.884

30,37%

48,11%

16.014

26.444

16.014

-39,44%

27,48%

7,99%

TRENTINO A. A.

27.417

109.000

297,56%

260.499

334.757

28,51%

VENETO

81.302

302.822

272,47%

-5,14%

FRIULI V.G.

12.240

453.938

3608,64%

-1,69%

2.126

36.934

1637,25%

-23,00%

210.235

389,27%

61,78%

43.216

392.000

807,07%

11,19%

918.502

87,17%

149.347

913,09%

96,06%

-9,41%

-34,53%

159.837

220.398

37,89%

-32,86%

87.212

872.974

-33,02%

792.076

-41,84%

-7,33%

88.104

807.748

816,81%

23,85%

184.581

20.372

-88,96%

-78,61%

31.651

8.074

-74,49%

15,85%

-28,46%

-16,64%

26.543

21.672

-18,35%

-28,11%

ITALIA

43,94%

-6,96%

Nord Ovest

30,98%

15,62%

331.194

471,98%

23,96%

Centro

88,56%

-10,79%

Mezzogiorno

-14,11%

-25,30%

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Nord Est

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di dicembre 2024 sono stati pari a circa 386mila ore autorizzate, nel mese precedente

erano pari a circa 341mila ore.

Tavola A.6 – Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE

Valori cumulati

GENNAIO-DICEMBRE

dic 2024 /

dic 2023

DICEMBRE

Variazione %

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

64.309

54.860

-14,69%

TRENTINO A. A.

VENETO

FRIULI V.G.

1.176

LIGURIA

243.028

1.466

3.156

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

1.836

44.238

159.363

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

ITALIA

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Mezzogiorno

gen-dic 2024 /

gen-dic 2023

Variazione %

233.263

32.651

-86,00%

88.319

72.424

-18,00%

130.250

14940,42%

-97,81%

209.633

31,54%

249.143

67.101

168.675

151,37%

73.606

410.059

457,10%

121.030

42.783

-64,65%

331.500

672.829

880.810

30,91%

19.980

3186,18%

110.013

386.360

251,19%

33,01%

64.309

54.860

-14,69%

564.610

105.075

-81,39%

1.466

5.198

130.319

2407,10%

44.238

161.199

209.633

30,05%

331.500

935.383

89,38%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a dicembre 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,8 milioni e registra un decremento del -33,7% rispetto al mese

precedente. Poiché nel mese di dicembre 2023 le ore autorizzate erano state 0,86 milioni, la variazione tendenziale è del -7,2%.

Tavola A.7 – Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE

PIEMONTE

Valori cumulati

GENNAIO-DICEMBRE

dic 2024 /

dic 2023

DICEMBRE

Variazione %

gen-dic 2024 /

gen-dic 2023

Variazione %

70.121

224.502

220,16%

-3,41%

3.267

1.616

-50,54%

18.405

77.518

321,18%

185.632

120.756

-34,95%

12,95%

8.033

45.882

471,17%

58.075

82.018

41,23%

VENETO

60.229

45.592

-24,30%

1,46%

FRIULI V.G.

21.568

-95,78%

227.019

173.784

-23,45%

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

TRENTINO A. A.

LIGURIA

7.054

1124,65%

441.309

130.503

-70,43%

256.123

172.966

-32,47%

28,92%

53.298

27.564

-48,28%

509.090

863.462

69,61%

UMBRIA

2.418

12.356

411,00%

242.553

167.501

-30,94%

MARCHE

67.651

21.374

-68,41%

400.092

274.329

-31,43%

LAZIO

44.227

20.896

-52,75%

-53,91%

ABRUZZO

19.206

21.622

12,58%

202.209

257.073

27,13%

18.120

7265,85%

29.211

70.893

142,69%

CAMPANIA

18.123

22.000

21,39%

466.101

445.531

-4,41%

PUGLIA

27.907

15.824

-43,30%

548.263

-58,81%

2.013

13.698

580,48%

38.566

153.444

297,87%

115.345

383.716

232,67%

24.907

1.080

-95,66%

529.367

205.955

-61,09%

4.104

12.678

208,92%

118.966

102.185

-14,11%

ITALIA

869.649

806.834

-7,22%

-13,26%

Nord Ovest

259.596

353.928

36,34%

-0,23%

Nord Est

345.953

265.350

-23,30%

11,79%

Centro

167.594

82.190

-50,96%

-34,36%

96.506

105.366

9,18%

-23,45%

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

MOLISE

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Mezzogiorno

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Ordinaria

Straordinaria

in deroga

Fondi di

solidarietà

Totale

Anno 2022

Totale ore autorizzate nell’anno 2022 (a)

di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)

Tiraggio anno 2022 (b)/(a)

26,76%

35,35%

52,59%

32,29%

32,08%

Anno 2023

Totale ore autorizzate nell’anno 2023 (a)

di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)

Tiraggio anno 2023 (b)/(a)

631.799

25,67%

36,46%

37,91%

25,15%

30,25%

Anno 2024 (gennaio-ottobre)

Totale ore autorizzate nell’anno 2024 (gennaio-ottobre) (a)

di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)

Tiraggio anno 2024 (b)/(a)

846.436

22,98%

27,35%

56,85%

25,43%

24,61%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.9 – Tiraggio del periodo Gennaio-Ottobre degli anni 2022, 2023 e 2024 – Confronti omogenei per tipologia d’intervento

Ordinaria

Straordinaria

in deroga

Fondi di

solidarietà

Totale

Gennaio-Ottobre 2022

Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2022

di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)

27,16%

22,40%

52,39%

32,36%

28,23%

Tiraggio 2022 (b)/(a)

Gennaio-Ottobre 2023

Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2023 (a)

di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)

Tiraggio 2023 (b)/(a)

519.972

25,01%

25,75%

34,55%

24,42%

25,36%

Gennaio-Ottobre 2024

Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2024 (a)

di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)

846.436

22,98%

27,35%

56,85%

25,43%

24,61%

Tiraggio 2024 (b)/(a)

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La NASpI è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una

prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che

si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato

della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione,

può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di

lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del

periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La

durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell’indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La Mobilità è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’indennità

sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L’indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con

qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno

12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;

– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;

– cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;

– imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;

– aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;

– agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;

– imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.

dipendenti occupati nell’ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione

del rapporto di lavoro, fino all’abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La DIS COLL è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione

separata presso l’INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione

dell’indennità “una tantum”, la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge

n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest’ultimo provvedimento normativo ha

introdotto il finanziamento della prestazione con un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie

aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. La DIS-COLL è

corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio

dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso e comunque può essere corrisposta per una

durata massima di sei mesi. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La Disoccupazione agricola è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori

agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli

coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità

di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la

decadenza dal diritto. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità

di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo

oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo

compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle

indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima

mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco

opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18

settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre

2020. Per le aziende che, in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto

agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell’esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020,

incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario

delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l’importo

per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito

delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli

requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di

disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell’importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno

del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell’importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di

sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle

confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del

1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e

il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione

salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario

e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del

trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell’attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche

la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo

più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il

meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l’inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione

dell’età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall’8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI:

per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione

accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva

fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 – Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2022 – novembre 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)

Numero domande mensili

Tipologia di

beneficio

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale

gennaionovembre

Totale

annuo

ANNO 2022

NASpI

171.212

113.483

115.942

116.915

105.076

199.069

334.687

116.956

232.583

302.695

243.019

DisColl

2.614

2.501

1.436

1.844

2.021

3.182

4.837

3.409

1.630

1.888

2.435

Totale

173.826

115.984 117.378 118.759 107.097 202.251 339.524 120.365 234.213 304.583 245.454

1.637

27.797

29.434

ANNO 2023

NASpI

189.482

110.693

112.267

111.691

101.949

159.423

341.670

111.048

215.635

311.211

251.499

DisColl

2.857

2.773

2.576

1.395

1.488

3.251

5.097

3.242

1.634

1.986

2.089

Totale

192.339

113.466 114.843 113.086 103.437 162.674 346.767 114.290 217.269 313.197 253.588

1.790

28.388

30.178

ANNO 2024

NASpI

195.788

119.539

105.568

128.816

106.924

173.790

368.242

117.804

234.961

326.100

261.255

DisColl

2.675

2.590

1.458

1.461

1.469

3.591

6.386

3.503

1.667

2.005

3.327

30.132

30.132

Totale

198.463

122.129 107.026 130.277 108.393 177.381 374.628 121.307 236.628 328.105 264.582

Variazione % 2023/2022

NASpI

10,7%

-2,5%

-3,2%

-4,5%

-3,0%

-19,9%

-5,1%

-7,3%

-2,7%

-1,7%

DisColl

10,9%

79,4%

-24,3%

-26,4%

-4,9%

-14,2%

10,7%

-2,2%

-2,2%

-4,8%

-3,4%

-19,6%

-5,0%

-7,2%

-2,6%

-1,7%

-1,7%

Totale

-1,8%

Variazione % 2024/2023

NASpI

-6,0%

15,3%

-0,4%

DisColl

-6,4%

-6,6%

-43,4%

-1,3%

10,5%

25,3%

59,3%

-0,2%

Totale

-6,8%

15,2%

-0,4%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpI

Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 – novembre 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)

REGIONE

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LIGURIA

LOMBARDIA

TRENTINO A.A.

VENETO

FRIULI V.G.

Domande presentate da

gennaio a dicembre 2022

Domande presentate da

gennaio a dicembre 2023

Domande presentate da

gennaio a novembre 2024

125.441

124.827

124.692

7.298

6.737

6.463

57.754

58.107

58.037

270.425

270.167

269.869

67.618

67.087

64.419

164.929

165.309

159.719

41.566

40.736

39.918

EMILIA ROMAGNA

166.515

166.935

165.337

TOSCANA

141.822

140.285

137.637

UMBRIA

27.854

26.418

25.739

MARCHE

62.727

60.619

60.328

183.830

177.998

177.958

57.844

55.526

54.637

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

11.510

11.649

11.255

CAMPANIA

234.515

228.117

231.153

PUGLIA

163.422

158.966

161.064

22.622

20.978

20.674

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

81.242

76.761

78.841

198.524

192.760

197.399

97.613

96.396

93.648

NORD OVEST

460.918

459.838

459.061

NORD EST

440.628

440.067

429.393

CENTRO

416.233

405.320

401.662

MEZZOGIORNO

867.292

841.153

848.671

ITALIA

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2022-2024)

Periodo gennaio 2022 – agosto 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)

Numero beneficiari mensili*

Tipologia di beneficio

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media

gennaio-agosto

Media

annua

ANNO 2022

Mobilità

NASpI***

DisColl

Beneficiari di

Disoccupazione

agricola**

555.578

3.508

3.275

3.212

3.148

3.076

2.965

2.946

2.927

2.904

2.850

2.793

2.779

3.132

3.032

5.253

950.585

5.824

922.273

5.786

906.214

6.038

882.261

6.505

923.127

7.440

9.998

11.623

10.745

8.929

8.925

8.871

989.771

7.308

7.995

ANNO 2023

Mobilità

NASpI***

DisColl

2.784

2.616

2.561

2.509

2.456

2.398

2.336

2.272

2.256

2.209

2.201

2.183

2.492

2.398

9.862

10.511

11.132

10.810

975.399

10.310

956.550

11.285

13.749

15.284

13.964

11.073

9.815

9.535

11.618

11.444

2.187

9.918

2.042

9.868

1.984

9.098

1.948

8.302

1.889

959.686

7.996

1.855

961.182

9.440

1.823

12.520

1.810

14.171

ANNO 2024

Mobilità

NASpI***

DisColl

1.942

1.942

10.164

10.164

-20,9%

Variazione % 2023/2022

-20,6%

-20,1%

-20,3%

-20,3%

-20,2%

-19,1%

-20,7%

-22,4%

-22,3%

-22,5%

-21,2%

-21,4%

-20,5%

NASpI

20,5%

20,6%

18,2%

13,8%

10,6%

-3,7%

-1,1%

-0,3%

10,9%

DisColl

87,7%

80,5%

92,4%

79,0%

58,5%

51,7%

37,5%

31,5%

30,0%

24,0%

10,0%

59,0%

43,1%

-19,0%

Mobilità

Variazione % 2024/2023

-21,4%

-21,9%

-22,5%

-22,4%

-23,1%

-22,6%

-22,0%

-20,3%

-22,0%

NASpI

-0,1%

-0,4%

-1,6%

-0,1%

-3,6%

DisColl

-6,1%

-18,3%

-23,2%

-22,4%

-16,3%

-8,9%

-7,3%

-12,5%

-11,2%

Mobilità

* Dettaglio mensile relativo all’anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell’anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell’anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

544.792

Tavola B.4 – Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza

Gennaio – Agosto 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)

Numero beneficiari mensili

Regione

Gennaio

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI V.G.

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO A.A.

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

VENETO

Totale

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Numero

lavoratori

distinti*

30.451

11.556

36.419

131.494

97.570

25.523

114.788

37.830

167.617

34.394

6.132

78.459

86.220

56.505

107.072

86.699

27.973

15.165

2.355

101.255

27.314

10.461

32.396

120.265

88.617

23.659

108.847

34.183

159.713

30.643

5.620

74.067

77.723

48.628

95.492

77.727

25.800

14.285

2.181

93.163

26.112

9.822

30.135

110.837

84.229

22.512

106.156

30.750

156.049

29.210

5.462

73.198

72.650

43.056

88.200

70.682

25.075

13.722

2.037

88.454

25.522

9.499

29.410

99.184

78.807

21.542

102.651

26.263

152.160

27.667

5.325

71.643

67.887

39.026

81.053

61.585

30.788

12.684

3.318

81.295

23.621

8.824

27.647

90.840

73.947

20.000

98.221

23.999

147.807

25.722

4.866

69.134

62.006

33.483

74.487

55.649

28.738

11.947

3.769

74.979

23.344

9.031

29.523

96.448

72.298

19.325

101.602

22.812

148.499

25.260

4.919

68.870

61.505

29.913

82.618

53.806

23.316

12.217

3.373

72.503

28.878

11.434

41.055

130.006

85.138

22.310

119.746

26.519

172.535

30.574

6.372

82.987

75.769

34.622

109.890

65.542

16.841

16.137

2.787

82.455

29.507

11.523

41.451

130.658

86.785

22.817

121.755

26.529

177.912

32.124

6.587

83.258

77.416

34.587

111.116

67.587

17.476

16.507

2.541

84.391

55.879

21.496

73.012

238.784

171.250

44.557

206.615

59.990

312.487

61.407

11.904

146.293

154.155

87.729

201.291

143.368

57.854

28.779

6.506

172.816

959.686

961.182

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-agosto 2024