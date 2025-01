(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 ALMASRI, MONTARULI(FDI): Cara Schlein altri hanno spostato questione da parlamento

“Sono altri che hanno spostato il contendere dalle aule parlamentari a quelle dei tribunali, non certo Giorgia Meloni. Non accettiamo lezioni di grammatica istituzionale da una sinistra che e’ in difficoltà su tutto, oggi più che mai. Gli italiani di cui Schlein parla a sproposito stanno dalla parte della Nazione e di chi la difende, come solo Giorgia Meloni ha dimostrato di voler e saper fare.

Quello della Procura nei confronti di Meloni, Mantovano, Nordio e Piantedosi non è un atto dovuto, ma un atto voluto davanti al quale qualunque opposizione responsabile si sarebbe indignata. Qui invece abbiamo un presidente del principale partito di opposizione che non comprende come pure questo attacco contro il Premier si trasformerà in un boomerang contro la sinistra che non manca occasione di tifare contro l’Italia. Contenti loro….”. Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Canera dei deputati.

