agenzia regionale 87.25 partnership fondazione Stefano Fumarulo e FCI Puglia

Fondazione “Stefano Fumarulo” e Comitato Regionale Federciclismo,

avvio di una partnership importante

Pansini: “Lo sport è un potente strumento sociale nella lotta antimafia”. Depalma:

“Seguiamo l’esempio di Stefano”

Una partnership naturale, oltreché necessaria. La sinergia fra il rinnovato

Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclismo Italiana e la Fondazione

antimafia sociale “Stefano Fumarulo” si annuncia come feconda e concreta

collaborazione. Il primo, importante step sarà costituito dall’incontro del campione

Vincenzo Nibali con le scuole di Bitonto e Valenzano, si terrà oggi mercoledì 29

gennaio.

«La nostra Fondazione – illustra Angelo Pansini, Presidente della Fondazione

“Stefano Fumarulo”– persegue la sua mission che la porta a condividere tutte quelle

iniziative che facciano da contrasto al diffondersi degli atteggiamenti malavitosi e,

soprattutto, alla cultura che ad essi sottende. E lo sport è uno strumento formidabile

per giovani e adulti, perché si invera in attività con regole individuali e di squadra da

rispettare che insegnano a non soverchiare l’altro». «Il ciclismo, poi – prosegue –, ha

una simbologia potente e significativa, perché induca nel sacrificio, nella fatica e nel

miglioramento costante delle performance un modello di vita importante. Bene ha

fatto il presidente del Comitato Regionale Tommaso Depalma a scegliere l’immagine

di Coppi e Bartali che si passano la borraccia da rivali, perché è emblematica del

fatto che anche tra avversari ci devono essere rispetto e solidarietà, antitesi

profonda, questa, della mentalità mafiosa, che, invece, si fonda sul sopruso e sul

raggiro».

L’appuntamento con Nibali è il primo capitolo di quella che potrà essere una

storia lunga e appassionate: «Il campione del Tour è il simbolo indiscusso della

bellezza del messaggio di questo sport, ha gareggiato contro i giganti del pedale,

molto spesso ha vinto, entusiasmando folle di appassionati, ma ha pure saputo

accettare la sconfitta, senza mai fare ricorso a sostanze e altro. Con talento,

allenamento e abnegazione ha acceso il cuore degli italiani, da ragazzo del sud che

è riuscito ad affermarsi nel mondo. Presentare la sua storia sarà un onore e un

valore».

Il Presidente del Comitato Regionale della Puglia della Federazione Ciclistica

Italiana Tommaso Depalma, a sua volta, spiega: «Riteniamo doveroso che chi ha

responsabilità di gestione di istituzioni sportive debba sentirsi strumento a

disposizione di chi, come la Fondazione “Fumarulo”, porta avanti temi così importanti

come la legalità, il rispetto reciproco e il rifiuto della logica del sopruso da seminare

fra le nuove generazioni. Siamo felici di inaugurare questo rapporto con un

campione del calibro di Vincenzo Nibali, seguendo l’esempio di Stefano e facendo

tesoro di tutto quello che ci ha insegnato».

