[acspro] [CRUmbria-News] Biodigestore in località Ponte Caldaro: approvata mozione urgente

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 L’atto impegna la Giunta a “valutare ogni iniziativa ritenuta utile alla

salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, del patrimonio agroalimentare e

storico-culturale della comunità”

(Acs) Perugia, 28 gennaio 2025 – L’Assemblea legislativa ha approvato

all’unanimità una mozione (iscritta all’ordine del giorno con procedura

d’urgenza e firmata dai consiglieri Betti, Filipponi, Proietti Maria

Grazia-PD, Simonetti-M5s, Ricci-AVS e Tagliaferri-Umbria domani) che

“impegna la Giunta regionale, per quanto nelle competenze attribuite dalle

normative vigenti e preso atto dell’autonomia del procedimento

autorizzativo in corso circa la realizzazione di un impianto biodigestore in

località Ponte Caldaro, tra i Comuni di Narni e Sangemini, a valutare ogni

iniziativa ritenuta utile alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente,

del patrimonio agroalimentare e storico-culturale della comunità di Ponte

Caldaro”.

L’atto impegna la Giunta a “intraprendere tutte le azioni per accelerare

gli atti necessari per procedere all’aggiornamento, attualizzazione e

integrazione degli elaborati del Piano paesaggistico regionale volti a

garantire e tutelare i caratteri identitari peculiari del paesaggio

perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica, definendo altresì le

specifiche strategie, prescrizioni e interventi connessi agli obiettivi

legati alla realizzazione del Piano nazionale per l’energia e il clima

garantendo uno sviluppo che agevoli e guidi l’uso consapevole del

territorio assicurando una elevata sostenibilità e contribuendo agli

obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi

ambientali”.

La mozione impegna l’Esecutivo regionale anche a “trasmettere il presente

atto per conoscenza al Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria per quanto concerne le eventuali

valutazioni riguardo la tutela del patrimonio storico culturale e

archeologico viste le criticità segnalate da associazioni e comitati negli

organi di stampa locali”.

Si rileva infatti che la zona, situata tra Narni e Sangemini, sia un’area

di rilevante interesse archeologico, con la presenza del Ponte Caldaro, un

manufatto dell’epoca romana e, nelle adiacenze, una necropoli e resti di

grande valore storico e culturale. Pertanto la realizzazione di un impianto

che tratterà materiali putrescibili, con un traffico pesante stimato in

almeno 80 corse giornaliere, potrebbe mettere a rischio l’integrità dei

beni archeologici e paesaggistici e andrebbe a cadere su una zona di pregio

con realtà vinicole, strutture ricettive e agriturismi che attraggono

visitatori e investimenti. PG

