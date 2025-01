(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

29/1/2025

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO “GIORNO DEL RICORDO”: MODALITÀ PER

RICHIESTA ACCREDITO STAMPA CERIMONIA ALLA FOIBA DI

BASOVIZZA – COMUNICAZIONE DI SERVIZIO PER GLI OPERATORI

DELL’INFORMAZIONE

Per gli accrediti stampa alla cerimonia commemorativa del “Giorno del Ricordo

2025” che si terrà lunedì 10 febbraio, ore 10.30, alla Foiba di Basovizza, si chiede

alle redazioni giornalistiche interessate di far pervenire la richiesta alle seguente

specificando:

nome e cognome, numero di tesserino dell’Ordine dei Giornalisti, carta