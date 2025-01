(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Roma, M5S: “Sgombero via Costi, ora si riqualifichi il quadrante”

“Bene lo sgombero di stamattina del palazzo occupato a via Raffaele Costi. Un’iniziativa che chiedevamo da tempo, anche attraverso un ordine del giorno: oggi le nostre richieste si dimostrano fondate. Tuttavia, non basta liberare uno stabile per risolvere i problemi del territorio. Riteniamo necessario che Roma Capitale valuti l’acquisizione dell’immobile e lo dedichi alla risoluzione dell’emergenza abitativa, quanto mai avvertita nel quadrante, anche considerato quanto scorrono a rilento le graduatorie ERP. In alternativa, potrebbe diventare un punto di riferimento per servizi sociali, spazi culturali o attività che favoriscano l’inclusione e la coesione sociale.

Ma bisogna anche andare oltre: l’intera area necessita di un piano di riqualificazione che tenga conto delle esigenze dei residenti e restituisca decoro a una periferia troppo spesso dimenticata. È ora di cambiare approccio e pensare a un progetto che rilanci questa parte di Roma, ascoltando i residenti e lavorando per una città più equa e vivibile”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e Marina Battisti, consigliera M5S del Municipio III.