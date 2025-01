(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Protezione dei viaggiatori :Nesci (Fdi-ECR)”Necessaria Equità per le Imprese nel Settore Turistico nella Modifica della Direttiva UE”

“Condivido pienamente l’importanza di tutelare il viaggiatore” -dichiara Nesci- “considerato in una dimensione più ampia rispetto alla tradizionale veste di consumatore. È fondamentale riconoscere l’evoluzione subita dagli strumenti di accesso e godimento dei servizi offerti dal settore turistico e l’impatto che ciò ha sull’attuale normativa. Tuttavia, è altrettanto cruciale garantire condizioni di parità per le imprese del settore”.

Lo ha dichiarato l’Europarlamentare di Fdi-ECR Denis Nesci,

Membro della Commissione IMCO del Parlamento europeo l, intervenuto in qualità di relatore ombra sulla modifica della direttiva (UE) 2015/2302, con l’obiettivo di rendere più efficace la protezione dei viaggiatori.

“L’attuale direttiva presenta oneri significativi per gli organizzatori e le agenzie di viaggio, imponendo loro responsabilità maggiori rispetto a quelle previste per la vendita di singoli servizi turistici. L’introduzione di ulteriori obblighi potrebbe compromettere la sostenibilità economica delle attività nel settore. È importante considerare, in questo contesto, la specificità del mercato turistico di ciascun Stato membro. In Italia, ad esempio, il settore è prevalentemente costituito da micro, piccole e medie imprese, per le quali le nuove norme potrebbero comportare costi di adattamento significativamente più elevati.

Solo attraverso un approccio equilibrato che tenga conto della protezione dei viaggiatori, ma soprattutto delle imprese possiamo garantire un settore turistico prospero e resiliente per il futuro”.

