PDL PARTECIPAZIONE, BARZOTTI (M5S): CITTADINI TRADITI DA MAGGIORANZA E GOVERNO

ROMA, 28 GENNAIO 2025 – La pdl sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese “è stata stravolta dalla maggioranza durante l’esame nelle commissioni Finanze e Lavoro di Montecitorio. Gli emendamenti di FdI, Lega e FI l’hanno resa totalmente indigeribile: resta il titolo e null’altro. Quando abbiamo proposto il salario minimo legale siamo stati accusati di voler scardinare la contrattazione collettiva, ma è esattamente ciò che avverrà con tale provvedimento”. Così la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti, in un’intervista a La Notizia.

“Spiace che chi ha firmato quella proposta sia stato tradito da una maggioranza e da un governo che l’hanno usata a proprio uso e consumo – prosegue -. Il M5S ha massimo rispetto per le iniziative dei cittadini e non accetta che siano presi in giro”. “La presenza di un rappresentante dei lavoratori anche nelle società a partecipazione pubblica, prevista nella versione iniziale del testo, è stata cancellata dalla maggioranza. Abbiamo il fondato timore di trovarci davanti a un antipasto del piano di svendita delle quote delle nostre partecipate senza che i lavoratori possano proferire parola” afferma la deputata 5S parlando dei punti più pericolosi della pdl. Inoltre, “le aziende, in modo unilaterale, ora potranno decidere di pagare ai lavoratori i premi di risultato in azioni, soggette a fluttuazioni e prive di copertura contributiva. Un vero obbrobrio”.



“Non spetta a me giudicare quel che faranno gli altri, io rispondo per il M5S e la nostra posizione è chiara e palese” dice Barzotti parlando di come voteranno gli altri partiti di opposizione tra cui il Pd: “Auspico però che alla fine tutte le forze progressiste arrivino a concordare che siamo di fronte a una legge pericolosa per i lavoratori e agiscano di conseguenza”.

