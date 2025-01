(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 INVITO STAMPA – GIORNATA EUROPEA DELLA RIPARTENZA, TRASFORMARE L’INSUCCESSO IN UNA RINASCITA IMPRENDITORIALE

INVITO STAMPA

GIORNATA EUROPEA DELLA RIPARTENZA – TRASFORMARE L’INSUCCESSO IN UNA RINASCITA IMPRENDITORIALE

Su iniziativa della senatrice Alessandra Maiorino

28 gennaio 2025 | ore 14:30

Sala Caduti di Nassirya, Senato della Repubblica

Piazza Madama – Roma

* in diretta anche su webtv.senato.it

Domani martedì 28 gennaio, a partire dalle 14.30, avrà luogo presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica la conferenza stampa “Giornata europea della ripartenza – Trasformare l’insuccesso in una rinascita imprenditoriale”. Sarà un’importante occasione per affrontare il tema delle crisi aziendali e del loro impatto sociale ed economico con la partecipazione delle Associazioni 100.000 Ripartenze, 60.000 Rebonds e Pulse Revival.

PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Alessandra Maiorino – Movimento 5 Stelle, Senato

INTERVENGONO

Fiorella Pallas – Presidente e Co-fondatrice di “100.000 Ripartenze APS”

Gisella Geraci – Co-fondatrice di “100.000 Ripartenze APS”

Mario Molinari – Imprenditore, Co-owner Molinari Spa

Bernard Gloppe – Directeur du Développement Européen dell’Associazione “60.000 Rebonbs”, Francia

Sébastien Hamende – Program Director della Fondazione “Pulse Revival” (Belgio)

Mario Turco, Movimento 5 Stelle, Senato della Repubblica

Pasquale Tridico – Movimento 5 Stelle, Parlamento europeo

MODERA

Flavia Mariani – Consulente di marketing e comunicazione

