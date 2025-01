(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 DL UCRAINA. MALAGUTI (FDI): 5 STELLE VOLTAFACCIA, COERENTI CON LA LORO INCOERENZA

“Restiamo basiti, ancora una volta, di fronte al voltafaccia dei 5 Stelle che, dopo aver approvato all’unanimità durante il governo Draghi il decreto per l’invio delle armi a Kiev, ora votano contro la proroga allo stesso decreto.

Di fronte a oltre 12.000 vittime civili e a un Paese in macerie, secondo i pentastellati dovremmo smettere di aiutare l’Ucraina e abbandonarla all’imperialismo di Putin. Nessuno scandalo per i 10.000 militari della Corea del Nord mandati a morire per affermare la prepotenza dei sistemi totalitari. Coerenti con la loro storica incoerenza secondo i 5 Stelle dovremmo rinnegare i principi del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite, dell’art.52 della nostra stessa Costituzione. Non possiamo girare le spalle a un popolo che battendosi coraggiosamente per la propria patria contro forze preponderanti, si è sacrificato anche per la libertà e la dignità dell’Occidente democratico”. Lo dichiara in una nota Mauro Malaguti, componente della Commissione Difesa

