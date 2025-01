(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Buongiorno,

di seguito la convocazione del Consiglio dei Ministri.

Un cordiale saluto.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 113

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, martedì 28 gennaio 2025, alle ore 18.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico (PRESIDENZA – IMPRESE E MADE IN ITALY);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ufficio stampa e relazioni con i media

Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma

X:@palazzo_chigi