CONTIENE FOTO# ROMA – ALTRI 9 ARRESTI DEI CARABINIERI, D’INTESA CON LA PRCOCURA DELLA REPUBBLICA. TURISTI DERUBATI NEI MEZZI PUBBLICI O MENTRE SIEDONO AI TAVOLINI DI BAR E RISTORANTI.

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – ALTRI 9 ARRESTI DEI CARABINIERI, D’INTESA CON LA PRCOCURA DELLA

REPUBBLICA.

TURISTI DERUBATI NEI MEZZI PUBBLICI O MENTRE SIEDONO AI TAVOLINI DI BAR E

RISTORANTI.

ROMA – Altre nove persone, gravemente indiziate del reato di furto, sono

finite nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che, senza

sosta, proseguono i controlli per garantire la sicurezza dei tanti pendolari

romani e dei turisti provenienti da tutto il mondo che affollano la

Capitale.

Nello specifico, in piazza Ara Coeli, i Carabinieri della Stazione di Roma

fissa dimora, sorpreso a bordo dell’autobus di linea “H”, dopo aver

asportato con destrezza il cellulare di una turista italiana che non si era

accorta di nulla.

All’interno della metropolitana “Vittorio Emanuele”, i Carabinieri della

Stazione di Roma Via Vittorio Veneto, hanno arrestato un cittadino peruviano

di 36 anni che, approfittando della calca a bordo del convoglio

metropolitano ha asportato con destrezza il portafogli di uno studente

messicano.

Poco dopo l’attenzione dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia si è

concentrato su un gruppetto di tre persone di origini sud americane, un uomo

e due donne di 55, 54 e 58 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti,

notati con atteggiamento sospetto, i quali dopo qualche minuto di

pedinamento sono stati sorpresi all’interno di un ristorante fast food, dopo

aver asportato con destrezza un borsello di un turista giapponese, mentre

era seduto ad uno dei tavoli del locale. Borsello recuperato e restituito

alla vittima. Poco dopo è finito in manette, un cittadino algerino di 60

anni, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale, sorpreso

all’interno della metropolitana fermata “Colosseo” dopo aver asportato con

destrezza, lo smartphone di un turista pakistano. Gli stessi Carabinieri

qualche istante dopo hanno arrestato un cittadino francese di 40 anni, senza

fissa dimora, notato allontanarsi in atteggiamento sospetto in largo

Gaetana. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso

di uno smartphone, risultato essere asportato qualche istante prima

all’interno della metropolitana fermata “Colosseo” di proprietà di una

turista straniera che è stata subito rintracciata per la restituzione del

telefono.

Stessa sorte per un cittadino romeno di 37 anni, sorpreso all’interno della

linea A della metro, finito in manette dai Carabinieri della Stazione di

Roma Monte Mario, poiché notato mentre tentava di asportare il portafogli da

una borsa di una turista straniera.

Infine, nella stessa metro, i Carabinieri della stazione di Roma Trionfale

hanno arrestato in flagranza un cileno di 35 anni, con precedenti specifici,

sorpreso mentre asportava il portafogli di una turista italiana che non si

era accorta di nulla.

Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli

arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

280125

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma