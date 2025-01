(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

Comunicato Stampa

CON TIM VINCI IL PALAJOVA

Milano, 28 gennaio 2025

TIM, Main Partner del Palajova, lancia il concorso che offrirà ai clienti la possibilità di vivere esclusive esperienze. A partire da oggi, fino al 25 marzo, in palio 100 ingressi esclusivi per assistere al soundcheck e al concerto di Jovanotti nella prima serata di ogni tappa del tour. Per partecipare al contest ‘TIM ti porta al Palajova’ basterà andare sull’app My TIM e tentare la sorte con l’instant win, si avranno a disposizione tre diversi tentativi ogni giorno.

Inoltre, in alcuni punti vendita TIM di Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino e Verona, i fan avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva a 360° grazie ad uno speciale visore che li porterà virtualmente al fianco di Jovanotti durante il concerto.

Sui social del Gruppo saranno condivisi contenuti inediti dedicati all’artista e alla sua band e sarà realizzato un esclusivo video che sarà disponibile su TimVision dal termine del tour fino alla fine del 2025.

La partecipazione di TIM al Palajova si inserisce nell’ambito della campagna di comunicazione del Gruppo ‘La forza delle connessioni’ che vuole sottolineare l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica ed i grandi eventi dal vivo.

