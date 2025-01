(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Almasri: Trancassini (FdI), solidarietà a Meloni, procederemo spediti sulle riforme

“Esprimo piena solidarietà al Presidente Meloni, esempio di forza e coraggio. Sono certo che non si lascerà intimidire da questo assurdo avviso di garanzia e che porterà avanti le battaglie per l’Italia senza esitazione e senza paura, continuando a difendere gli interessi degli italiani, soprattutto su un tema così delicato come la sicurezza nazionale. Esprimo solidarietà anche al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi, nella certezza che procederemo ancora più spediti sul percorso delle riforme”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.