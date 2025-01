(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Almasri. Silvestroni (FdI): Non si fermerà riforma della giustizia

“Solidarietà e piena condivisione all’operato del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Piantedosi e Nordio. L’avviso di garanzia che è stato loro recapitato per il rimpatrio del libico Almasri è molto strano, ma ovviamente non fermerà la riforma della giustizia e tutte le altre che sono nel programma votato dagli Italiani. L’unica cosa chiara oggi, come sempre, è che Giorgia non è ricattabile!”.

Così in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, segretario di Presidenza, Marco Silvestroni.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica